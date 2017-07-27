15 سفينة تصل و تغادر ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و 4 سفن بضائع عامة، فيما غادرته سفينتا حاويات و 7 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اليوم الخميس، قال فيه، إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 18 سفينة ، بالإضافة إلى 10 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

وتجدر الإشارة إلي أن جار تحميل قطار سكر من ساحة الميناء النهرى.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 62594 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 56574 طنا.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 6300 طن يوريا و 3500 طن فوسفات و 430 طن رمل، و 2700 طن ذرة، و 3500 طن علف بنجر و 3280 طن ملح .