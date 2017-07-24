15 سفينة تصل وتغادر ميناء دمياط

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 5 سفن حاويات و 4 بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و 3 بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، بالإضافة إلى 9 بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الد

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 5 سفن حاويات و 4 بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و 3 بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، بالإضافة إلى 9 بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وفي السياق نفسه صرح ممدوح الشيطى المتحدث الاعلامى لهيئة الميناء بأنه فى إطار تشجيع الاتجاه الى تفعيل زيادة نسبة المنقول بالسكة الحديد جار تحميل قطار سكر من ساحة الميناء النهرى.

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 40324 طنا، ورصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 62279 طنا.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 4500 طن يوريا و 3650 طن فوسفات و 4290 طن رمل.