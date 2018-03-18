15 سفينة بضائع عامة تصل وتغادر ميناء دمياط

محمود محسن:استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة، فيما غادرته 4 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة .وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً اليوم الأحد، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21، بالإضافة إلى 17 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة، فيما غادرته 4 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة .

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً اليوم الأحد، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21، بالإضافة إلى 17 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأشار إلى أنه غادر الميناء في الرابعة والنصف مساء أمس السبت، القطار رقم 2235، وفي الثامنة مساء أمس، القطار رقم 2435، وفي السابعة صباح اليوم، القطار رقم 2235، بحمولة إجمالية 3797 طن قمح، في حين غادرته 82 سيارة نقل محملة بـ 3724 طن قمح .

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 169667 طنا، و رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 28229 طنا .

ولفت إلى أن الميناء استقبل في الثانية مساء أمس، قطارا محملا بـ 1000 طن كسر حجارة، لزوم أعمال ردم مواسير الغاز في قاع البحر .

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 11070 طن يوريا و 3550 طن رمل و 2420 طن ملح و 200 طن أسمنت.

