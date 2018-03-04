15 سفينة بضائع تصل وتغادر ميناء دمياط

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينتا حاويات و 5 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، بالإضافة إلى 8 بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات ا

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينتا حاويات و 5 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، بالإضافة إلى 8 بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

يشار إلى أن الميناء شهد أمس السبت تراكى 3 سفن عملاقة Motherships في آن واحد بأرصفة الحاويات تابعة للخط الملاحى العالمى Hapag Lioyd وبغاطس يصل إلى 13.40 متر، حيث فرغت 2111 حاوية مكافئة.

وأوضح أنه غادر الميناء 111 سيارة نقل محملة بـ 4817 طن قمح.

ولفت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بلغ 110219 طنا، ورصيد القمح بمخازن القطاع الخاص 20443 طنا.

وأضاف المركز الإعلامى أن حركة الصادر من الميناء شملت 5000 طن يوريا و 2570 طن رمل.