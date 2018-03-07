15 سفينة بضائع تصل وتغادر ميناء دمياط خلال 24 ساعة

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينة حاويات و 5 سفن بضائع عامة، فيما غادر 4 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 18 سفينة، بالإضافة إلى 9 بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات ال

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينة حاويات و 5 سفن بضائع عامة، فيما غادر 4 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 18 سفينة، بالإضافة إلى 9 بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأشار إلى أنه غادر الميناء فى السابعة مساء أمس الثلاثاء القطار رقم 2469، وفى الحادية عشرة والنصف من مساء أمس القطار رقم 2472، بحمولة إجمالية 2629 طن قمح، في حين غادر 79 سيارة نقل محملة بـ 3666 طن قمح.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بلغ 114122 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 36557 طنا.

ولفت المركز الإعلامى إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 6800 طن يوريا و 370 طن فوسفات وإعادة تصدير 5300 طن كسب فول صويا.