15 % زيادة في أسعار الزجاج خلال 12 شهر

محمود زكي:كشف التقرير الصادر عن الإدارة العام للاحتياجات ومواد البناء عن زيادة أسعار الحديد بنسبة 15 % خلال الفترة من يوليو 2016 إلى نفس الشهر من العام الحالي.وأضاف التقرير الصادر عن الإدارة أن سعر المتر مربع من الزجاج شفاف سمك 4 مم سجل 108 خلال يوليو الماضي في حين سجلت قيمته في يوليو من ال

محمود زكي:

كشف التقرير الصادر عن الإدارة العام للاحتياجات ومواد البناء عن زيادة أسعار الحديد بنسبة 15 % خلال الفترة من يوليو 2016 إلى نفس الشهر من العام الحالي.

وأضاف التقرير الصادر عن الإدارة أن سعر المتر مربع من الزجاج شفاف سمك 4 مم سجل 108 خلال يوليو الماضي في حين سجلت قيمته في يوليو من العام الماضي 2016 قيمة 94 جنيه لكل متر مربع.

وأوضح التقرير أن الزجاج سمك 6 مم بلغت قيمته 150 جنيه خلال شهر يوليو في حين بلغ سعره في نفس الفترة من العام الماضي قيمة 130 جنيه لكل متر مربع.

وأشار التقرير إلى أن المتر المربع من الزجاج سمك 6 مم ارتفع بنسبة 5% خلال شهر يوليو ومقارنة بشهر يونيو والذي سجل فيه قيمة 143 جنيه.