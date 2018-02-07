15 % زيادة فى حجم التبادل التجارى بين مصر والهند

محمد ريحان وأحمد اللاهونىأعلن السفير الهندي بالقاهرة سانجاي باتاتشاريا، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وبلاده ارتفع خلال العام الماضى بنحو ١٥% تقريبا، وذلك بفضل التوسع والتنوع في حجم التجارة الثنائية.وأضاف السفير خلال جلسة ثنائية مع محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات بمقر الاتحاد اليوم الأربعاء، أ

محمد ريحان وأحمد اللاهونى

أعلن السفير الهندي بالقاهرة سانجاي باتاتشاريا، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وبلاده ارتفع خلال العام الماضى بنحو ١٥% تقريبا، وذلك بفضل التوسع والتنوع في حجم التجارة الثنائية.

وأضاف السفير خلال جلسة ثنائية مع محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات بمقر الاتحاد اليوم الأربعاء، أن الهند استطاعت تبزغ كقوة اقتصادية عالمية من خلال تطبيق برنامج اصنع في الهند وبرنامج الهند الرقمية وبرنامج المدن الذكية وبرنامج مهارات الهند إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية المستمرة.

وأوضح أن السفارة الهند بالقاهرة ترجمت كتيب الهند تنطلق إلى الأمام والذي اصدرته شعبة الدبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية بحكومة الهند، يوضح كيف استطاعت الهند الوصول إلى ترتيبها من ضمن الاقتصاد العالمي .