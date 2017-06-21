15 رحلة إضافية لعودة المدرسين من البحرين عبر مصر للطيران

هاجر عمرانأكد صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران تسيير رحلات إضافية إلى البحرين، بخلاف رحلات الشركة المنتظمة إليها، اعتباراً من 22 - 25 يونيو الحالى لعودة المدرسين المصريين العاملين هناك لقضاء إجازة نهاية العام الدراسى فى بلادهم.وقال مسلم فى بيان منذ قليل إن الشركة طرحت سعة 3400 مقعد ل

هاجر عمران

أكد صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران تسيير رحلات إضافية إلى البحرين، بخلاف رحلات الشركة المنتظمة إليها، اعتباراً من 22 – 25 يونيو الحالى لعودة المدرسين المصريين العاملين هناك لقضاء إجازة نهاية العام الدراسى فى بلادهم.

وقال مسلم فى بيان منذ قليل إن الشركة طرحت سعة 3400 مقعد لاستيعاب حركة المصريين القادمين من دولة البحرين على متن 15 رحلة جوية بواقع 4 رحلات يوميًا.

وأضاف أن تسيير هذه الرحلات من وإلى دولة البحرين يأتى فى إطار بروتوكول تعاون بين مصر للطيران ووزارة التربية التعليم البحرينية.

وأضاف أن هناك كثافة فى عملية التشغيل تشهدها حاليًا رحلات بعض دول الخليج العربى مثل الامارات والكويت وسلطنة عمان والسعودية والبحرين وترانزيت من قطر وغيرها لعودة العاملين بالخارج إلى مصر، لقضاء إجازات العيد وعطلات نهاية العام الدراسى.

وأشار البيان إلى أنه من المقرر أن تبدأ مرحلة عودة المدرسين إلى البحرين خلال الفترة من 2 وحتى 5 سبتمبر المقبل، وطرحت الشركة 3250 مقعداً على متن 13 رحلة جوية.

وأكد انه تم التنويع فى الاستعانة بطرازات العريضة لاستيعاب الأعداد المقرر سفرها خلال فترة اجازات العيد ونهاية العام الدراسي.

يذكر أن مصر للطيران تسير حاليًا رحلة يومياً إلى البحرين – رقم MS920 – والتى تمت إعــادة جدولة موعـــــد إقـــــلاعها اعتبارًا من أول يوليو المقبل لتقلع فى تمام الســـــاعة 13:50 ظهراً، وذلك بهدف زيادة حركة الركاب المحلية إلى هذا السوق، كما تم تكبير الطراز من الإمبراير E170 إلى طراز البوينج B737-800 NG وذلك لاستيعاب حركة السفر إلى هذه الوجهة.



ويستمر العمل بهذا الموعد على مدار الجدول الصيفى والذى ينتهى فى 28 أكتوبر المقبل.