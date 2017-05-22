15 تصريحًا لعلاء الكحكى عن خريطة النهار فى رمضان

محمد فتحىعقدت إدارة شبكة تليفزيون "النهار"، مؤتمرًا صحفيًّا، مساء اليوم، للإعلان عن الخريطة البرامجية والدرامية، المُقرر لها الانطلاق في شهر رمضان المُقبل. تضم الخريطة خمسة مسلسلات هي: "طاقة القدر"، و"طاقة نور"، و"الحرباية" و"ريّح المدام" و"ظل الرئيس"، بالإضافة إلى عدد من البرامج الدي

محمد فتحى

عقدت إدارة شبكة تليفزيون “النهار”، مؤتمرًا صحفيًّا، مساء اليوم، للإعلان عن الخريطة البرامجية والدرامية، المُقرر لها الانطلاق في شهر رمضان المُقبل.

تضم الخريطة خمسة مسلسلات هي: “طاقة القدر”، و”طاقة نور”، و”الحرباية” و”ريّح المدام” و”ظل الرئيس”، بالإضافة إلى عدد من البرامج الدينية والاجتماعية والمُتعلقة بالطبخ، وهى: “وبكرة أحلى” للإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد، و”اسأل مع دعاء” للإعلامية دعاء فاروق، و”شارع شريف” للإعلامي شريف مدكور، و”رسالة من الله” للداعية مصطفى حسني، و”لقمة هنية” للشيف علاء الشربيني، فضلًا عن المسلسل الشهير “عالم سمسم”.

وفيما يلي أبرز تصريحات علاء الكحكي، مالك شبكة تليفزيون “النهار”، والتي أدلى بها خلال المؤتمر:

1- شبكة تليفزيون “النهار” تخاطب شرائح المجتمع كافة، وليست شريحة بعينها، والدليل على ذلك عرض مجموعة متنوعة وحصرية من المسلسلات في رمضان، منها التي تدور أحداثها في مناطق شعبية، وأخرى في مناطق راقية، فضلًا عن تلبية احتياجات الجمهور، ما بين أعمال تراجيدية، وكوميدية وأكشن.

2- سوف يتم إتاحة المسلسلات الخمس على موقع “ماجو” الخاص بقناة “النهار”، وموقع الفيديوهات “يوتيوب”، بالإضافة إلى تطبيق خاص بإحدى شركات الاتصالات.





3- ياسر جلال يلعب شخصية مهمة جدًّا من خلال مسلسل “ظل الرئيس”، بعد غياب عن الشاشة لمدة عامين تقريبًا، وسوف يُحدث ذلك العمل الدرامي طفرة كبيرة في الدراما المصرية، فضلًا عن مشوار “جلال” الفني بشكلٍ عام.

4- “ريّح المدام” سيكون من أهم الأعمال الكوميدية في شهر رمضان، كما أن البرومو الخاص بالمسلسل حقق 4.5 مليون مُشاهد عبر شبكة الإنترنت، وذلك الرقم لم يتحقق لعمل درامي آخر حتى الآن، بالإضافة إلى أن برومو “طاقة نور” للفنان هاني سلامة حصد مليون مشاهدة بعد 24 ساعة من طرحه على الإنترنت.

5- حمادة هلال يُعد واحدًا من النجوم، ويتمتع بقاعدة شعبية كبيرة، ويُحيي العديد من حفلات الزفاف في المناطق الراقية وكذلك الشعبية، وذلك يرجع إلى تجنبه للإسفاف في أعماله الغنائية والدرامية، وسوف يظل على الجمهور في موسم رمضان، من خلال مسلسل “طاقة القدر” الذي يُعرَض حصريًّا على النهار.

6- “النهار” هي الشبكة الوحيدة التي تهتم بالمحتوى البرامجي، خلال شهر رمضان، حيث تضم الخريطة البرامجية خمسة برامج، وهي: “وبكرة أحلى” للإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد، من السبت للثلاثاء طول الشهر الكريم، وبرنامج “اسأل مع دعاء” للإعلامية دعاء فاروق، وسوف يُعرض من الأربعاء للجمعة، وبرنامج “رسالة من الله” للداعية مصطفى حسني، حيث يُلخص رسائل الله في القرآن الكريم، وبرنامج “لقمة هنية” للشيف علاء الشربيني، حيث يُقدم أبرز وأشهى الأكلات المصرية في شكل مُختلف، فضلًا عن إطلاق مسابقات للجمهور، وبرنامج “شارع شريف” للإعلامي شريف مدكور، حيث تُسيطر الأجواء الرمضانية وطقوس ذلك الشهر على شارع شريف.

7- عرض مسلسل الأطفال الشهير “عالم سمسم”، قبل الإفطار على فضائية “النهار” طول شهر رمضان، ويحمل المسلسل عدة دروس ونصائح، منها تشجيع الأطفال على ضرورة الترشيد.

8- دعاء فاروق تحمست للتواصل مع الجمهور في رمضان، من خلال برنامج ديني، نظرًا لغيابها عنهم في شهر رمضان الماضي.

9- “النهار” تلقت عددًا كبيرًا من العروض، لبث برامج مقالب عبر شاشتها، إلا أنه تم رفض جميع العروض بسبب عدم جودتها، كما أن الأفكار لا تليق بالمشاهد المصري، حيث إن هناك بعض التجارب المُتعلقة بذلك النوع من البرامج، لم تُحقق النجاح المطلوب على بعض الشاشات الأخرى.

10- إدارة “النهار” لديها قدرة على معرفة اهتمامات واختيارات الجمهور، الذي يرتبط دائمًا بالمزاج العام، لذلك لم نعرض برامج مقالب، أو البرامج الخاصة باستضافة النجوم، على الشاشة في شهر رمضان المُقبل.

11- بدأنا في التخطيط للخريطة الدرامية والبرامجية، الخاصة بقناة “النهار”، في رمضان 2018، وسوف يُعرض مسلسل الفنان محمد رمضان الجديد عبر شاشتنا.

12 – الفنان أحمد أمين مستمر على النهار حتى العام المقبل.

13 – النهار تدخل موسم رمضان 2017 مستعينة برصيدها الكبير لدى الجمهور عبر 6 سنوات من تقديم الأعمال الجماهيرية في الشهر الكريم.

14 – لم نعد مشغولين بالادعاءات المتعلقة بترتيب القنوات عبر شركات الأبحاث، والجمهور هو الحكَم الأول والأخير.