15 بنكًا تنفرد بتقديم البطاقات المدفوعة مقدماً

❐ «العربى الأفريقى» و«الأهلى» صاحبا أكبر عدد من بطاقات Pre-Paid ❐ «الاستثمار العربى» يتيح أعلى قيمة للسحب والمشتريات عند 80 ألف جنيه يوميا ❐ «التجارى الدولى» يفرض أكبر فائدة للسحب من الخارج عند %7 ❐ 5 بنوك تمكن العميل من الحصول على البطاقة فى اليوم نف

❐ «العربى الأفريقى» و«الأهلى» صاحبا أكبر عدد من بطاقات Pre-Paid

❐ «الاستثمار العربى» يتيح أعلى قيمة للسحب والمشتريات عند 80 ألف جنيه يوميا

❐ «التجارى الدولى» يفرض أكبر فائدة للسحب من الخارج عند %7

❐ 5 بنوك تمكن العميل من الحصول على البطاقة فى اليوم نفسه

❐ «المصرى الخليجى» و«الأهلى المتحد» يوفران أطول فترة صلاحية حتى 5 سنوات

هبة محمد ـ هبة حامد

تعتبر البطاقات المدفوعة مقدماً pre-paid أحد أدوات البنوك لتحقيق الشمول المالى ووصول الخدمات المالية للعملاء غير المتعاملين مع القطاع المصرفى، لاسيما أن كثيرًا من البنوك لا تشترط وجود حساب بنكى لتلقى تلك البطاقة، وإنما تقديم المستندات الرسمية لإثبات هوية العميل، كما أنها تعتبر إحدى الوسائل الآمنة للشراء عبر الإنترنت، خاصةً أن العميل يتحكم فى حجم الأموال المودعة بها.

ورصدت «المال» انفراد 15 بنكاً فقط بإتاحة هذه النوعية من البطاقات هي: البنك الأهلى، ومصر، والقاهرة، والتجارى الدولى، وقطر الوطنى الأهلى، والمصرف المتحد، وSAIB، وبلوم، والمصرى الخليجى، والكويت الوطنى، والأهلى المتحد، وأبو ظبى الوطنى، والعربى، وبنك الاستثمار العربى.

وتربع بنكا العربى الأفريقى والأهلى على عرش البنوك التى تتيح أكبر عدد من بطاقات pre-paid إذ يوفر ما بين 4 و5 بطاقات مدفوعة مسبقاً، يأتى بعده البنك الأهلى المتحد الذى يتيح 3 بطاقات هى Gift، Youth، وأخرى للاستخدامات عبر شبكة الإنترنت.

ويعرض بنك الاستثمار العربى أعلى قيمة للسحب والمشتريات فقط عند 80 ألف جنيه يوميا دون فرض حدود للتعاملات خلال الشهر أو استخدامها عبر الإنترنت، فيما يتباين توجهات البنوك الأخرى ما بين فرض حدود للإيداع وأخرى للاستخدامات اليومية والشهرية للبطاقة.

كما يفرض البنك التجارى الدولى أعلى عمولة للسحب بالعملة الأجنبية بالخارج من بطاقة ISIC للطلاب عند %4 بحد أدنى 20 جنيه مضافاً إليها %3 عمولة تغيير عملة، وحرصت 5 بنوك على إتاحة البطاقة للعميل فى نفس اليوم وهى: الأهلى، والعربى الأفريقى، والمصرى الخليجى، والكويت الوطنى، والبنك العربى.

ويوفر بنكا المصرى الخليجى والأهلى المتحد أطول فترة صلاحية للبطاقة حتى 5 سنوات، بينما تتراوح فترات الصلاحية لدى البنوك الأخرى بين عامين و3.v