15 بنكًا تحقق 254.2 مليار جنيه دخلًا من العائد بنمو 18.64%

أظهر مسح أجرته «المال» على أحدث قوائم مالية لدى 15 بنكًا تحقيقها نحو 254.2 مليار جنيه دخلًا من العائد، منها 13 مصرفا وفقا لنتائج أعمال النصف الأول من العام الجارى – وذلك بخلاف بنكى الأهلى ومصر اللذين تنتهى قوائمهما فى ديسمبر 2022 – مقابل 214.5 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ نحو %18.64.

فيما حققت نحو 38.4 مليار جنيه دخلًا من الأتعاب والعمولات مقابل 32.6 مليار جنيه بنهاية الفترة المناظرة من العام السابق، مسجلة معدل نمو بلغ نحو %17.79.

%18.64 معدل النمو فى الدخل من العائد

حل البنك الأهلى المصرى فى الصدارة بإجمالى دخل من العائد بلغ نحو 111.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 99.1 مليار جنيه خلال ديسمبر 2021، فيما انخفض الدخل من العائد لدى بنك مصر من 71.1 مليار جنيه خلال ديسمبر 2021 إلى 70.2 مليار جنيه خلال ديسمبر الماضي.

وجاء البنك التجارى الدولى فى المرتبة الثالثة بإجمالى دخل بلغ 23.9 مليار جنيه بنهاية النصف الأول مقابل 13.7 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، تلاه بنك قطر الوطنى الأهلى مصر بنحو 13.9 مليار جنيه خلال يونيو الماضى مقابل 8.9 مليار جنيه خلال يونيو 2021.

وحل بنك القاهرة رابعًا ليسجل 8 مليارات جنيه دخلًا من العائد بنهاية النصف الأول مقابل 5.9 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، تلاه التعمير والإسكان ليحقق نحو 4.5 مليار جنيه دخلًا من العائد خلال النصف الأول مقابل 2.1 مليار جنيه خلال يونيو 2021.

وسجل مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 3.9 مليار جنيه دخلًا من العائد خلال يونيو الماضى مقابل 2.1 مليار جنيه خلال يونيو من العام الماضي، وفى المرتبة التالية جاء بنك كريدى أجريكول بإجمالى دخل من العائد بلغ نحو 3.2 مليار جنيه فى يونيو مقابل 1.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2022.

واقتنص بنك فيصل الإسلامى نحو 2.9 مليار جنيه خلال النصف الأول مقابل 2.2 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، تلاه المصرى لتنمية الصادرات ليسجل حوالى 2.4 مليار جنيه بنهاية النصف الأول مقابل 1.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2022.

وبلغ إجمالى الدخل من العائد لدى بنك البركة – مصر نحو 2.2 مليار جنيه خلال يونيو الماضى مقابل 1.6 مليار جنيه خلال يونيو 2022، تلاه saib الذى سجل 2.1 مليار جنيه خلال يونيو 2023 مقابل 1.3 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق.

تلاه البنك الأهلى الكويتى بإجمالى نحو 1.8 مليار جنيه ومثلها المصرى الخليجى خلال النصف الأول، مقابل 1.3 مليار جنيه و1.4 مليار جنيه للبنكين على التوالى خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

وفى المرتبة الأخيرة حل بنك قناة السويس محققًا 1.5 مليار جنيه خلال النصف الأول مقابل نحو 826 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

من جانبها عددت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية وعضو مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، الأسباب التى أدت إلى تنامى أحجام الدخل المتحقق من العائد لدى هذه البنوك، موضحة أن أبرزها رفع الفوائد على حجم الائتمان القائم.

وسجلت التسهيلات الائتمانية المقدمة من القطاع المصرفى نحو 4.48 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضى مقابل 4.37 بنهاية فبراير 2022، وذلك بحسب النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي.

وأكدت «الدماطي» أن الفائدة على الدولار ارتفعت كذلك، نتيجة لاتجاه الفيدرالى الأمريكى إلى سياسة التشدد النقدي، وهو الأمر الذى يدفع المصارف المركزية الأخرى إلى انتهاج سياسة مماثلة، مما يعظّم، فى نهاية المطاف، من أحجام الدخل المتحقق من العائد لدى البنوك.

وأوضحت أن الفائدة على أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل أو ما يعرف بـ «أذون الخزانة» ارتفعت هى الأخرى، مع الأخذ فى الاعتبار أنها تمثل نحو %50 من إجمالى أصول القطاع المصرفي، وبالتالى فإن رفع الفائدة عليها يفسّر بشكل مباشر ارتفاع أحجام الدخل المتحقق من العائد لدى البنوك.

وارتفع متوسط العائد المرجح على أذون الخزانة لأجل 273 يوما إلى %25.379 و%25.350 لأجل 182 يوما، و%25.541 لأجل 364 يوما، وفقًا لأحدث البيانات المتاحة على موقع البنك المركزي.

وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

وسجلت استثمارات البنوك فى أدوات الدين المحلية، حسب بيانات «المركزي» نحو 3.32 تريليون جنيه خلال ديسمبر 2021، وظلت دون حدود الـ 4 تريليونات جنيه إلى سبتمبر 2022، لتسجل نحو 4.05 تريليون جنيه، وظلت عند مستوياتها لتختتم العام عند 4.42 بنهاية ديسمبر 2022.

وارتفعت استثمارات البنوك فى الأوراق المالية إلى 4.817 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضى مقابل 4.42 بنهاية ديسمبر 2022.

وسجلت استثمارات البنوك فى الأوراق المالية (بالعملة المحلية)، بحسب البنك المركزى المصري، نحو 3.8 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضى مقابل 3.607 بنهاية ديسمبر الماضي.

وفى السياق ذاته، لفت محمد بدرة، الخبير المصرفى والرئيس التنفيذى السابق لأحد البنوك الخليجية، إلى أن اتجاه البنك المركزى إلى رفع أسعار الفائدة نتج عنه أمران: ارتفاع سعر الإقراض، بمعنى أن معدل الفائدة على القروض ارتفع على المقترضين، وهو الأمر الذى له انعكاس مباشر على الدخل من العائد.

وتابع: إن الفائدة على الودائع لم ترتفع بذات الوتيرة التى ارتفعت بها الفائدة على الإقراض، وبالتالى فإن تكلفة الودائع على البنوك أقل بكثير مقارنة بتكلفة الاقتراض، مبينًا أنه لا زال هناك عدد من البنوك محتفظ بمعدلات فائدة منخفضة على الودائع.

وأفاد بأن الأمر الثانى هو تذبذب أسعار الصرف وإعادة تقييم العملات، إذ أثر بشكل واضح على ارتفاع أحجام الدخل المتحقق من العائد لدى البنوك.

فيما يعلل طارق جلال، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية الصناعية، زيادة الطلب على الائتمان على الرغم من ارتفاع تكلفة الإقراض، بكون هناك عدد من المبادرات القائمة فى الوقت الحالى والتى تسهل الحصول على التسهيلات الائتمانية.

وأطلق مجلس الوزراء، فى وقت سابق، مبادرة تمويل قطاعى الصناعة والزراعة بفائدة %11 وتبلغ قيمة التمويلات المقدمة ضمن المبادرة 150 مليار جنيه، منها 140 لتمويل عمليات رأس المال العامل، و 10 لتمويل شراء السلع الرأسمالية، لمدة 5 سنوات تبدأ فور الموافقة عليها من مجلس الوزراء.

كما أطلق البنك المركزى المصرى عام 2016 مبادرة لدعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويتم تخصيص %25 من محافظ البنوك الائتمانية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضًا متناهية الصغر بفوائد ميسرة تصل إلى 5 و%7.

%17.79 معدل نمو الدخل من الأتعاب والعمولات لدى 15 بنكًا

حققت البنوك الـ 15 التى أجرت «المال» مسحًا على قوائم أعمالها نموًا بنحو %17.79 فى الدخل من الأتعاب والعمولات مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق.

حل بنك مصر فى الصدارة هذه المرة متقدمًا على نظيره «الأهلي» محققًا نحو 13.4 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2022 منخفضًا من 13.6 مليار جنيه خلال ديسمبر 2021، بإجمالى دخل من الأتعاب والعمولات نحو 12.9 مليار جنيه بنهاية 2022 مقارنة بـ 12.5 مليار جنيه خلال ديسمبر 2021.

وجاء بنك قطر الوطنى الأهلى – مصر فى المرتبة الثالثة محققًا نحو 2.7 مليار جنيه عائدًا من الأتعاب والعمولات بنهاية يونيو الماضي، مقابل 1.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، تلاه التجارى الدولى بنحو 2.6 مليار جنيه بنهاية النصف الأول مقابل 1.3 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وفى المرتبة التالية، جاء بنك القاهرة محققًا نحو 1.8 مليار جنيه نهاية يونيو الماضى مقابل 1.1 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ثم التعمير والإسكان بإجمالى دخل من الأتعاب والعمولات نحو 1.020 مليار جنيه بنهاية النصف الأول مقابل 581 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

فيما حقق مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 701.317 مليون جنيه خلال يونيو الماضى مقابل 200.534 خلال يونيو 2022، بينما سجل الدخل من الأتعاب والعمولات لدى بنك كريدى أجريكول 218.48 مليون جنيه خلال يونيو الماضى مقارنة مع 114.219 خلال النصف الأول من عام 2022.

وبلغ إجمالى العائد من الأتعاب والعمولات لدى البنك الأهلى الكويتى – مصر نحو 469.571 مليون جنيه بنهاية النصف الأول مقابل 153.27 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، فيما حقق بنك قناة السويس 391.394 مليون جنيه خلال يونيو الماضى مقابل 143.108 خلال يونيو من العام الماضي.

بينما حق saib نحو 238 مليون جنيه عائدًا من الأتعاب والعمولات خلال النصف الأول مرتفعًا من 181 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، وحقق البنك المصرى الخليجى نحو 218.48 مليون جنيه خلال النصف الأول مقابل 114.219 خلال يونيو 2022.

وأوضح محمد بدرة، الخبير المصرفى والرئيس التنفيذى السابق لأحد البنوك الخليجية، أن كسر الودائع صار مكلفًا بعض الشيء، وهذه التكلفة تصب فى نهاية المطاف فى بوتقة الدخل المتحقق من الأتعاب والعمولات.

أما سهر الدماطى فتفسّر تنامى دخل البنوك من الأتعاب والعمولات بزيادة الفائدة على الحساب الجارى والتوفير بنحو يتراوح بين %7 و%8.

165.475 مليار جنيه أرباحًا

وانعكست هذه النتائج التى كشفت عنها قوائم الدخل على أرباح البنوك الـ 15 ليحل البنك الأهلى المصرى فى الصدارة محققًا أرباحًا قبل الضرائب بلغت نحو 71 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 مقابل 66.002 خلال ديسمبر 2021، تلاه بنك مصر الذى سجل إجمالى أرباحه قبل الضرائب نحو 40.8 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.

وفى المرتبة الثالثة جاء البنك التجارى الدولى بإجمالى أرباح سجل نحو 19.99 مليار جنيه بنهاية النصف الأول مقابل 11.325 بنهاية يونيو الماضي، ثم قطر الوطنى محققًا إجمالى أرباح قبل الضرائب نحو 8.66 مليار جنيه بنهاية النصف الأول مقابل 4.745 خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

وحلّ بنك القاهرة خامسًا ليحقق أرباحًا قيمتها 4.4 مليار جنيه بنهاية يونيو مقابل 3.062 خلال يونيو 2022، تلاه كريدى أجريكول محققًا نحو 3.34 مليار جنيه أرباحًا عن النصف الأول مرتفعًا من 1.38 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق، وأقل منه بقليل جاء فيصل الإسلامى ليحقق نحو 3.3 مليار جنيه خلال يونيو 2023 مقابل 2.5 خلال يونيو 2022.

وحقق مصرف أبوظبى الإسلامى نحو 3.08 مليار جنيه أرباحًا خلال النصف الأول مرتفعًا من 1.58 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق، تلاه بنك التعمير والإسكان محققًا أرباحًا 3.02 مليار جنيه أرباحًا قبل الضرائب خلال يونيو 2023 مقابل 1.204 خلال النصف الأول من العام الماضي.

وجاء البنك المصرى لتنمية الصادرات تاليًا بإجمالى أرباح قبل الضرائب قيمتها 1.85 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى مقابل 917.584 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2022، ثم الأهلى الكويتى محققًا 1.71 مليار جنيه بنهاية النصف الأول مرتفعًا من 878.574 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق.

وحقق بنك البركة أرباحًا قبل الضرائب بنحو 1.59 مليار جنيه خلال النصف الأول مرتفعًا من 1.153 مليار جنيه خلال يونيو 2022، ثم قناة السويس بإجمالى أرباح قبل الضرائب بلغت 1.23 مليار جنيه خلال يونيو 2023 مقابل 470.998 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الماضي، وفى المرتبة الأخيرة جاء المصرى الخليجى مسجلًا أرباحًا بنحو 1.11 مليار جنيه بنهاية يونيو مقابل 764.547 مليون جنيه بنهاية النصف الأول من 2022.