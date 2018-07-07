15 % انخفاضا فى إلغاءات وثائق التأمين حتى نهاية فبراير الماضي

مروة عبد النبى والشاذلى جمعة :سجلت عدد الوثائق الملغاة بقطاع التأمين – الحياة والممتلكات- إنخفاضا قدره 15% حيث بلغت إجمالى الإلغاءات 51 إلف وثيقة تأمين حتى نهاية فبراير الماضى مقابل 60 ألف وثيقة حتى نهاية فبراير 2017 .وشهد قطاع التأمين على الممتلكات تراجع فى عدد الوثائق الملغاة من 44 ألف و

مروة عبد النبى والشاذلى جمعة :

سجلت عدد الوثائق الملغاة بقطاع التأمين – الحياة والممتلكات- إنخفاضا قدره 15% حيث بلغت إجمالى الإلغاءات 51 إلف وثيقة تأمين حتى نهاية فبراير الماضى مقابل 60 ألف وثيقة حتى نهاية فبراير 2017 .

وشهد قطاع التأمين على الممتلكات تراجع فى عدد الوثائق الملغاة من 44 ألف وثيقة تأمين فى شهر فبراير من العام السابق إلى 35 ألف وثيقة فبراير الماضى، فيما ثبت عدد الوثائق الملغاة عند 16 ألف وثيقة تأمين فقط عبر نفس فترة المقارنة.

ولفت تقرير مارس الصادر عن هيئة الرقابة المالية إلى أن عدد الوثائق الملغاة بالممتلكات يمثل 68.6 % بينما يمثل عدد وثائق تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال الملغاة نسبة 31.4% من إجمالى عدد الوثائق الملغاة خلال نفس فترة الدراسة