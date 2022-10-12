15% ارتفاعا فى حركة السياحة الوافدة من أمريكا وإنجلترا وألمانيا

قال إلهامى الزيات، رئيس مجلس إدارة مجموعة إمكو للسياحة، ورئيس اتحاد الغرف السياحية السابق، إن هناك ارتفاعا بنسبة %15 فى حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر من 3 أسواق رئيسية وهى أمريكا وإنجلترا وألمانيا.

وأضاف – فى تصريحات لـ«المال» – أن الزيادة فى الأعداد ستكون فى الفترة من أكتوبر الجارى وحتى فبراير المقبل، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضى.

الزيات: يجب إطلاق حملات دعائية واتباع أساليب جديدة فى الترويج

ولفت إلى أن شركته تقوم حاليا بجلب سائحين من أمريكا، وكندا وإنجلترا إلى مدن السياحة الثقافية (الأقصر وأسوان).

وأشار إلى أن شركته حصلت مؤخرا على قرض من البنك الأهلى وأحد البنوك الخاصة بهدف سداد أجور العاملين ضمن مبادرة البنك المركزى لدعم القطاع السياحى، منوها بأنه لا يخطط للحصول على قروض أخرى خلال الفترة الحالية.

كان البنك المركزى المصرى، أطلق مبادرة لتمويل سداد رواتب العاملين بالقطاع السياحى ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمان وزارة المالية بمبلغ 3 مليارات جنيه بسعر عائد %5 متناقص حتى نهاية أكتوبرالحالى.

وأكد «الزيات» أن شركته حصلت على هذا القرض بغرض الحفاظ على العمالة المدربة، خاصة أن انخفاضها من أكبر الصعوبات التى تواجه القطاع السياحى حاليا.

ولفت إلى أن القطاع السياحى فقد جزءًا كبيرًا من العمالة الأساسية وبالتالى لابد من العمل على تدريب العمالة الجديدة ورفع مهارتها.

وطالب بإطلاق حملات ترويجية مكثفة فى الأسواق السياحية الرئيسية المصدرة للحركة السياحية للمقصد المصرى، مقترحا عدم اتباع الأساليب التقليدية فى الترويج والدعاية والتركيز على «السوشيال ميديا».

جدير بالذكر أن «إمكو» للسياحة كانت تجلب أكثر من 50 ألف سائح سنويا لمصر قبل اندلاع ثورة 25 يناير 2011، كما تمتلك نحو 6 مراكب نيلية تعمل بين الأقصر وأسوان، فيما كانت تمتلك أسطولا مكونا من 110 أتوبيسات سياحية مختلفة الأحجام ولكن تم بيعه بالكامل بسبب الأزمات التى لاحقت القطاع.