«15 إلى 40» جنيهاً زيادة فى أسعار القطن بمزادى الدقهلية ودمياط

شهدت أسعار القطن زيادة طفيفة، تراوحت من 15 إلى 40 جنيهًا فى مزادى الدقهلية ودمياط، اللذين تم تنظيمهما أمس الثلاثاء.

قالت مصادر لـ«المال» إن سعر القطن لصنف «جيزة 94» سجل زيادة طفيفة بلغت 15 جنيهًا فى مزاد الدقهلية، ليصل القنطار 5575 جنيهًا، مقابل 5560 جنيهًا أمس الأول الإثنين.

وأضافت المصادر أن صنف «جيزة 92» ارتفع بنحو 40 جنيهًا، ليسجل 5625 جنيهًا للقنطار خلال مزاد دمياط، مقابل 5585 جنيهًا وفقًا لآخر مزاد نظم لهذا الصنف الأسبوع الماضى.

وتابعت أن مزاد الدقهلية أمس اقتنصته 13 شركة هى: «النيل الحديثة»، «عبد المجد غنيم»، «السيد عبد الفتاح»، «أولام»، «أبوسعدة»، «الكريم»، «المحب»، «المتحدة»، «الإخلاص»، «رجب»، «الكان»، «بنها العطار»، «الفريد».

وفازت بمزاد دمياط شركتا «ألكان» و«الإخلاص»، وذلك لأقطان الإكثار والتجارى والأقطان المتتبعة المعروفة باسم «BCI» ، التى يتم تتبع توقيتات زراعتها وتسميدها، والمطلوبة فى الأسواق الخارجية.

وتجاوزت الزيادة فى أسعار الأقطان المصرية خلال مزادات 2021 نحو 3475 جنيهًا، مقارنة بسعره الموسم الماضى الذى بلغ متوسطه 2100 جنيه.

ويصل حجم محصول مصر من القطن لعام 2021 نحو 1.6 مليون قنطار قطن، بينها 100 ألف قنطار قطن بوجه قبلى، و1.5 مليون بوجه بحرى.

وكانت الحكومة قد عممت لأول مرة منظومة المزاد العلنى لتسويق محصول القطن لعام 2021 على كل المحافظات المنتجة له، بعد أن طبقته بشكل جزئى على محافظات كفر الشيخ والشرقية وبنى سويف والفيوم العام الماضى، وبنى سويف والفيوم فى 2019.

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