اقتصاد وأسواق

«15 إلى 40» جنيهاً زيادة فى أسعار القطن بمزادى الدقهلية ودمياط

لصنفى جيزة «92» و«94»
دعاء حسني 9:25 ص, الأربعاء, 3 نوفمبر 21 9:25 ص, الأربعاء, 3 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

شهدت أسعار القطن زيادة طفيفة، تراوحت من 15 إلى 40 جنيهًا فى مزادى الدقهلية ودمياط، اللذين تم تنظيمهما أمس الثلاثاء.

قالت مصادر لـ«المال» إن سعر القطن لصنف «جيزة 94» سجل زيادة طفيفة بلغت 15 جنيهًا فى مزاد الدقهلية، ليصل القنطار 5575 جنيهًا، مقابل 5560 جنيهًا أمس الأول الإثنين.

وأضافت المصادر أن صنف «جيزة 92» ارتفع بنحو 40 جنيهًا، ليسجل 5625 جنيهًا للقنطار خلال مزاد دمياط، مقابل 5585 جنيهًا وفقًا لآخر مزاد نظم لهذا الصنف الأسبوع الماضى.

اقرأ أيضا  «الزراعة» : ضبط أكثر من 221 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة خلال شهر أكتوبر

وتابعت أن مزاد الدقهلية أمس اقتنصته 13 شركة هى: «النيل الحديثة»، «عبد المجد غنيم»، «السيد عبد الفتاح»، «أولام»، «أبوسعدة»، «الكريم»، «المحب»، «المتحدة»، «الإخلاص»، «رجب»، «الكان»، «بنها العطار»، «الفريد».

وفازت بمزاد دمياط شركتا «ألكان» و«الإخلاص»، وذلك لأقطان الإكثار والتجارى والأقطان المتتبعة المعروفة باسم «BCI» ، التى يتم تتبع توقيتات زراعتها وتسميدها، والمطلوبة فى الأسواق الخارجية.

اقرأ أيضا  معظمه من الشباب.. جمعية تحديث الصناعات الصغيرة تبدأ تشكيل مجلس إدارة جديد

وتجاوزت الزيادة فى أسعار الأقطان المصرية خلال مزادات 2021 نحو 3475 جنيهًا، مقارنة بسعره الموسم الماضى الذى بلغ متوسطه 2100 جنيه.

ويصل حجم محصول مصر من القطن لعام 2021 نحو 1.6 مليون قنطار قطن، بينها 100 ألف قنطار قطن بوجه قبلى، و1.5 مليون بوجه بحرى.

وكانت الحكومة قد عممت لأول مرة منظومة المزاد العلنى لتسويق محصول القطن لعام 2021 على كل المحافظات المنتجة له، بعد أن طبقته بشكل جزئى على محافظات كفر الشيخ والشرقية وبنى سويف والفيوم العام الماضى، وبنى سويف والفيوم فى 2019.

اقرأ أيضا  القطن يعاود الارتفاع.. و«جيزة 96» يسجل 6700 جنيه

تفعيل الرخصة الجديدة خلال أيام

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم دعاء حسني

ملف الكاتب دعاء حسني

اقرأ أيضاً

أسعار السمك اليوم 3-11-2021 في مصر

أحمد اللاهوني 9:04 ص, الأربعاء, 3 نوفمبر 21

أسعار البيض اليوم 3-11-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 8:35 ص, الأربعاء, 3 نوفمبر 21

ارتفاع الباذنجان الرومي.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 3-11-2021

الصاوي أحمد 8:31 ص, الأربعاء, 3 نوفمبر 21

بورصة الدواجن اليوم 3-11-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 8:25 ص, الأربعاء, 3 نوفمبر 21

اتحاد الصناعات: اجراء انتخابات غرفتى الملابس الجاهزة و«التطوير العقارى» اليوم

محمد ريحان 7:09 ص, الأربعاء, 3 نوفمبر 21

انطلاق موسم تصدير الموالح الشتوية منتصف نوفمبر

الصاوي أحمد 7:04 ص, الأربعاء, 3 نوفمبر 21