15 ألف طالب بالتعليم الفني يشاركون بمسابقة مهنة في صورة

المال - خاص أعلن أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، عن انتهاء فرص التقديم بمسابقة "مهنة في صورة"، الفوتوغرافية الأولى الخاصة بطلاب التعليم الفني، التي تم تنظيمها تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، وإشراف الدكتور أحمد الجيوشي نائب الوزير للتعليم الفني. وفى هذا ال

المال – خاص

أعلن أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، عن انتهاء فرص التقديم بمسابقة “مهنة في صورة”، الفوتوغرافية الأولى الخاصة بطلاب التعليم الفني، التي تم تنظيمها تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، وإشراف الدكتور أحمد الجيوشي نائب الوزير للتعليم الفني.

وفى هذا السياق، أكدت حبيبة عز مستشار الوزير للتعليم الفني والأمانة الفنية، انتهاء المسابقة يوم 15 من فبراير، موضحة أن المشاركات وصلت إلى 15 ألف طالب، صوروا آلاف الصور لمهنتهم من جميع المحافظات لمختلف المهن، وتم إرسالها إلكترونيًا.

وأضافت في بيان اليوم السبت، أن الصور تحمل معاني جميلة وتشير إلى نجاح المسابقة في الوصول إلي الطلاب، وأنها نقطة بداية لمزيد من التواصل المباشر مع الطلبة.

وقالت: إن مراحل الفرز ستبدأ الأسبوع المقبل، وتضم لجنة التحكيم خبراء مستقلين للمسابقة، وهم (المصور الفوتوغرافى كريم نبيل ومدرس لفن التصوير الفوتوغرافي في عدة مراكز ثقافية، والمصور محمد كمال عبدالرحمن، والمهندس أحمد خالد داوود وفنان فوتوغرافي) وسيتم الإعلان عن انضمام خبراء آخرين أيضًا.

وأشادت بالصور التي تعبر عن اهتمام الطلاب في المشاركة في كافة الظروف الجيدة والبسيطة، ما يؤكد أن طلاب التعليم الفني يتطلعون إلي المشاركة المجتمعية، ويهتمون بالأنشطة الثقافية إن توفرت لهم الفرص، وذلك تأكيدًا أيضًا أن هدف المسابقة في الأول والآخر هو الطالب.

وأضافت أن فريق عمل المسابقة سيقوم بالتعاون مع وزارة الثقافة وساقية الصاوي ومؤسسة مصر الخير بالإعداد لاحتفالية تكريم الطلاب الفائزين في شهر مارس، ودعوة عدد من الشخصيات العامة لحضورالاحتفالية احتفالا بالطلاب، وستضم معرض لصور الطلاب.

وقالت: إن الجوائز 5 تابلت، و100 عضوية مجانية بساقية الصاوي، وستحمل الاحتفالية رسائل من طلاب التعليم الفني إلي المجتمع عن افتخار هؤلاء الطلبة بمهنتهم، وعن أهمية هذه المهن في حياة كل إنسان.