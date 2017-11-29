15 ألف زائر لمعرض عقارات النيل بأبو ظبي منتصف ديسمبر

كليلة: المعرض سيكون بوابة مصر لتسويق العقار للأسواق الاستثمارية العربية

أمين: يطرح فرصا استثمارية ذات قيمة عالية وجاذبة للمستثمرين في مصر

سوديك هايد بارك بالم هيلز إعمار مصر أركو للتنمية العقارية كابيتال جروب بروبرتيز صبور والفطيم للتنمية العقارية من كبرى الشركات بالمعرض





المال – خاص

ينطلق معرض “عقارات النيل 2017″ اكبر معرض عقاري مصري تحت شعار”مصر بتقربلك” في العاصمة الإماراتية أبو ظبي الشهر المقبل في الفترة من 14- 16 ديسمبر 2017، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك”؛ بمشاركة كبري شركات التطوير العقاري بمصر، بهدف تبادل الخبرات علي المستوي الإقليمي والدولي وتعزيز القطاع العقاري وفتح اسواق جديدة بالمنطقة العربية.

يناقش المعرض أحدث توجهات السوق العقارية والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، حيث يوفر مجموعة من المنتجات المتميزة والمتنوعة من وحدات سكنية وتجارية لأكبر المطورين العقاريين في مصر؛ وذلك لعرض وتسويق العقار المصري وفتح أسواق جديدة لدخول المستثمرين المحليين والدوليين إلى السوق المصرية.

وصرح الدكتور باسم كليلة، رئيس مجلس إدارة شركة إكسبو ريبابلك، الشركة المنظمة للمعرض، بأنه لمن الاهمية القصوي أن نشير إلي نمو سوق العقارات والاستثمارت في الشرق الأوسط في المرحلة الحالية والمستقبلية؛ وأضاف أن معرض “عقارات النيل 2017” سيكون بوابة مصر لتسويق سوق العقار المصري للاسواق الاستثمارية العربية وإبرام العديد من الشراكات الفعالة.

وأضاف شادي أمين، المدير العام لشركة إكسبو ريبابليك، أن الهدف من هذا المعرض هو تقديم صورة جديدة وعصرية عن السوق العقارية بمصر لشريحة أكبر من الجمهور العربي والعالمي، بالإضافة الي طرح فرص استثمارية ذات قيمة عالية وجاذبة للمستثمرين في مصر.

يضم المعرض مجموعة من أبرز المطورين العقاريين وممثلي الشركات الرائدة في مصر مثل “سوديك”، “هايد بارك”، “بالم هيلز”، “إعمار مصر”، “عامر جروب”، “الفطيم للتنمية العقارية”، بالإضافة إلي “مدينة نصر للاسكان والتعمير”، وشركة “البروج الاماراتية”، و”الأهلي للتنمية العمرانية (مجموعة صبور)، وشركة “تطوير مصر”، شركة “مكسيم للتنمية العقارية”، و شركة “ايوان”، وشركة “ماجروفي”، وأيضا كل من شركة “أركو” وشركة “السلاب للتطوير الصناعي”.

ويستهدف المعرض حضور أكثر من 15000 زائر هذا العام، كما يحظى برعاية شركة “مصر للطيران” ومجموعة “حديد المصريين”، بالإضافة إلي شركتي “العربية للتطوير العقاري “أركو” و”بالم هيلز للتنمية”.

وتنطلق الدورة الأولى منه تحت شعار “مصر بتقربلك” في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المقرر أن يقام المعرض فى العديد من دول الخليج العربي وكل من الولايات المتحدة ودول أوروبية مستقبلا.