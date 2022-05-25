15 ألف جنيه زيادة في أسعار سيارات «سوزوكي أرتيجا» خلال مايو

أرسلت شركة «مودرن موتورز»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سوزوكي» في مصر، القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات في أسعار سيارات سوزوكي أرتيجا بقيمة بلغت 15 ألف جنيه داخل السوق المحلية خلال مايو الحالى.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «مودرن موتورز»، ارتفعت أسعار طرازات سوزوكي أرتيجا إلى 345 ألف جنيه، بدلًا من 330 ألفًا سابقًا.

ينتمي طراز «أرتيجا» لفئة السيارات العائلية متعددة الأغراض «MPV» – ذات 7 مقاعد – مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 103 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 138 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «سوزوكي»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، التى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 13.5 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 10.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

تقدم سيارات سوزوكي ارتيجا ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومن أبرزها «عدد 2 وسادة هوائية، وفرامل المانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وأماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX».

ودعمت بمجموعة من التجهيزات والكماليات، ومنها «مصابيح ضباب أمامية – إضاءة نهارية LED، ومرايات جانبية قابلة للطي كهربائيًّا، وزجاج خلفي معتم، وشبكة أمامية ومقابض أبواب من الكروم، وجنوط رياضية 15 بوصة».

تقدم طرازات «سوزوكى ارتيجا» ببعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها “خاصية الدخول وإدارة المحرك بدون مفتاح، وغلق مركزي للأبواب، ومرايات جانبية كهربائية، مسند يد أمامية وخلفية، امكانية طي المقاعد الخلفية، وزجاج كهربائي، ومكيف هواء أوتوماتيكي”.

تحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من (عدد 4 مكبرات صوتية- راديو- مدخل USB /AUX- بلوتوث)، وعجلة القيادة متعددة الوظائف يمكن من خلالها التحكم في الراديو، وريموت كنترول، وشاشة وسائط 7 بوصة مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول آندرويد أوتو، وغيرها”.