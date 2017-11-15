15 ألف جنيه أعلى سعر للمتر التجاري بالفيوم الجديدة

محمود زكي انتهى جهاز الفيوم الجديدة من بيع 6 وحدات تجارية، بالإضافة إلى وحدة إدارية بمساحات تتراوح بين 32 مترا إلى 99 مترا مربعا. وقال المهندس أشرف عبد الرحمن رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، إن أعلى سعر في المزاد الذي أقيم أمس للمتر بلغ 15 ألف جنيه مقابل 12 الفا للمتر التجاري، بي

محمود زكي

انتهى جهاز الفيوم الجديدة من بيع 6 وحدات تجارية، بالإضافة إلى وحدة إدارية بمساحات تتراوح بين 32 مترا إلى 99 مترا مربعا.

وقال المهندس أشرف عبد الرحمن رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، إن أعلى سعر في المزاد الذي أقيم أمس للمتر بلغ 15 ألف جنيه مقابل 12 الفا للمتر التجاري، بينما بلغ سعر المتر للوحدة الإدارية 6 آلاف جنيه.

وأضاف رئيس جهاز الفيوم أن المشروعات التي تقام داخل المحال عبارة عن (كافتيريا وجزارة وأسماك ودواجن وهدايا وأدوات صحية) بينما يقام على الوحدة الإدارية مكتب مقاولات.

وأشار إلى أن الأسعار في المزاد الذي أقيم أمس جاءت مقاربة لنفس أسعار مزاد مارس الماضي والتي تراوحت أسعار المتر به بين 13100 إلى 14800 جنيه.



