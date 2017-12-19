15 ألف بقال يسددون 100 مليون جنيه تأميناً نقدياً للمقررات

محمد مجدي:سدد 15 ألف بقال، من إجمالى 33 ألفًا على مستوى الجمهورية، قيمة التأمين النقدى للمقررات التموينية الخاصة بشهر يناير المقبل، وذلك بعد انتهاء المهلة يوم الخميس الماضى، والتى حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، للبقالين بشأن دفع %25 من قيمتها، والتى بموجبها يتسلمون السلع، وسيكون على كل بق

محمد مجدي:

سدد 15 ألف بقال، من إجمالى 33 ألفًا على مستوى الجمهورية، قيمة التأمين النقدى للمقررات التموينية الخاصة بشهر يناير المقبل، وذلك بعد انتهاء المهلة يوم الخميس الماضى، والتى حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، للبقالين بشأن دفع %25 من قيمتها، والتى بموجبها يتسلمون السلع، وسيكون على كل بقال يرغب بالحصول على تلك المقررات دفع قيمتها كاملة، بداية من يوم الأحد الماضى.

يشار إلى أن وزارة التموين أصدرت فى شهر نوفمبر الماضى، توجيها وزاريا يلزم بقالى التموين بدفع %25 من قيمة السلع التى يحصلون عليها، وتم تأجيل انتهاء تلك المهلة لتصبح يوم 14 ديسمبر، بعد أن كان مقرر لها الانتهاء فى 21 نوفمبر الماضى.

وقال مصدر مسئول فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ«المال»، إن المبالغ النقدية التى تم دفعها من قبل البقالين اقتربت من 100 مليون جنيه، عبر دفع ما بين 5 و8 آلاف جنيه، لكل بقال تموينى على حدة، مشيراً إلى أن باقى قيمة تلك السلع سيتم تسديدها تباعاً خلال شهر يناير القادم، وذلك على 3 دفعات أخرى فى البنوك التى تم تحديدها.

يذكر أن القرار الوزارى حدد 3 بنوك يتم دفع تلك المبالغ بها هى مصر، والأهلى، والإسكان والتعمير، ويحصل البقال على مستند من البنك، بما تم تسديده، ليتسلم بموجبه السلع التى سيتم بيعها للمواطنين على البطاقات التموينية من مخازن شركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة.

وأضاف المصدر أن من قاموا بالسداد سيحصلون على المقررات الخاصة بشهر يناير المقبل، وبيعها لحاملى البطاقات التموينية المتعاملين معهم، ومن لم يقم بالسداد، فعليه تسديد كامل قيمة المبلغ وذلك بداية من يوم 17 ديسمبر وحتى يوم 31 ديسمبر الجارى، ومن يتخلف عن ذلك لن يحصل على المقررات، وقد يتم سحب ماكينة صرف المقررات منه، طبقاً لتعليمات وزير التموين.

يذكر أن عدد البطاقات التموينية 20 مليون بطاقة، يستفيد منها ما يقرب من 71 مليون مواطن، يحصلون على سلع غذائية وغير غذائية، يصل عددها إلى 60 صنفا بأوزان مختلفة، وذلك من خلال قيمة الدعم الحكومى للفرد الواحد المقيد على البطاقة والذى يبلغ 50 جنيهاً كل شهر.

وكان وزير التموين، أكد خلال مؤتمر فى الغرفة التجارية فى القاهرة، نهاية الأسبوع الماضى، أنه لن يسمح بحدوث أزمة فى عملية توزيع السلع التموينية بالمحافظات التى شهدت عزوفا من بقالى التموين على تسديد المبالغ التأمينية، محذراً إياهم قائلاً: «براحتكم المنظومة الجديدة ستطبق الشهر المقبل، وستقوم الوزارة بتوزيع السلع التموينية بمنافذ أو وعربات متنقلة، كما قد يتم نقل توزيع بعض المحافظات على أخرى كنقل توزيع بنى سويف للفيوم».

ومع ذلك طمأن المصيلحى، البقالين بأنه لن يتم إرسال مباحث التموين، وذلك للرقابة والتفتيش على البضائع والسلع التى تم دفع ثمنها، قائلاً: «بضائع انت اشتريتها مش حيتم التفتيش عليها».