15 ألفا زيادة فى أسعار باسات خلال فبراير

شريف عيسى:ارتفعت أسعار فولكس فاجن "باسات" خلال شهر فبراير مقابل الشهر الماضى، ما بين 5 إلى 15 ألف جنيه، وفقاً للقائمة السعرية الصادرة عن المصرية التجارية وأوتوموتيف، الوكيل الحصرى لها فى مصر.وجاءت الزيادات السعرية بعد أن قررت الشركة طرح موديلات 2018 من طراز "باسات"، والمنتمية لفئة السيارات السيد

شريف عيسى:

ارتفعت أسعار فولكس فاجن “باسات” خلال شهر فبراير مقابل الشهر الماضى، ما بين 5 إلى 15 ألف جنيه، وفقاً للقائمة السعرية الصادرة عن المصرية التجارية وأوتوموتيف، الوكيل الحصرى لها فى مصر.

وجاءت الزيادات السعرية بعد أن قررت الشركة طرح موديلات 2018 من طراز “باسات”، والمنتمية لفئة السيارات السيدان المتوسطة الحجم، والتى طُرحت للمرة الأولى خلال الربع الثانى من 2016.

وشهدت طرازات كلا من جيتا، وتيجوان ثباتاً فى اسعارها خلال شهرى يناير وفبراير من العام الجارى، مع الجدير بالذكر ان الموديلات المطروحة من كلا الطرازين ينتميان لعام 2017.

ويوضح الجدول التالى تطور أسعار سيارات فولكس فاجن خلال شهري يناير وفبراير 2017 :