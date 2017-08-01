15 أكتوبر استشكال الأمين على حكم وقف إنشاء غرفة الإعلام

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الاستشكال الذي يطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر بوقف قرار إنشاء “غرفة الإعلام” وتعيين محمد الأمين رئيسًا لها، مع وقف قرار منع ظهور مرتضى منصور في الإعلام لجلسة 15 أكتوبر المقبل.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، قضت في أغسطس الماضي بقبول الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، التي طالب فيها بوقف قرار إنشاء غرفة صناعة الإعلام وتعيين محمد الأمين، رئيس شبكة قنوات “سي بي سي” رئيسا لها مع وقف قرار منع ظهور مرتضى في الإعلام، وأمرت ببطلان قرار إنشاء الغرفة، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان جميع قرارات الغرفة.واختصمت الدعوى وزير الاستثمار ورئيس المناطق الحرة بصفتيهما، وذكرت أنه لا يوجد قرار من الأساس صادر من وزير الاستثمار بوجود الغرف، وبالتالي فإنها كيان غير قانوني وليس لها صفة من الأساس.