149 مليون كيلووات ساعة تراجعا في صادرات الطاقة الكهربائية المصرية خلال الربع الثاني من 2022

تراجعت صادرات الطاقة الكهربائية المصرية خلال الربع الثاني من العام الجاري بواقع 149 مليون كيلو وات ساعه خلال الربع الثاني من العام الجاري في الفترة من أبريل وحتي يونيو 2022 ، مقارنة بالربع الأول من العام الجاري وبنسبة 29%.

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة ، في تصريحات لـ “المال” ان صادرات الطاقة الكهربائية خلال الربع الثاني سجلت نحو 361 مليون كيلووات ساعه إلى الدول العربية التى تقوم مصر بالتصدير لها.

وأوضحت المصادر ان الصادرات في الفترة من يناير وحتي مارس سجلت 510 ملايين كيلووات ساعه ، إلي دول الأردن والسودان وليبيا والأراضي الفلسطينية وكان شهر يناير هو الأعلي تصديراً بواقع 197 مليون كيلووات ساعه.

وكان شهر مايو الأعلي تصديراً خلال الربع الثاني بواقع 123 مليون كيلووات ساعه ، يليه شهر ابريل بأجمالي صادرات 120 مليون كيلووات ساعه ، وأخيراً جاء شهر يونيو كأقل الشهور رغم ارتفاع درجات الحراراة بصادرات 118 مليون كيلو وات ساعه

يذكر أن مصر تقوم بتصدير الطاقة الكهربائية إلى نحو 4 دول عربية، بالإضافة إلى بدء تدشين خط للربط الكهربائى مع السعودية منذ مطلع العام الجارى.

وترتبط الشبكة الكهربائية المصرية مع كل من الأردن والأراضى الفلسطينية وليبيا والسودان، وبدأت تصدير الطاقة الكهربائية إلى الأردن منذ عام 1999 عبر خط تصل قدراته إلى 400 ميجاوات، وآخر مع الأراضى الفلسطينية بطاقة 30 ميجاوات تعادل %30 من احتياجاتها.

كما تصدر مصر الكهرباء إلى ليبيا بقدرات تقارب 40 ميجاوات، عبر خط ربط مشترك معها منذ عام 2006، وتسعى لزيادة القدرة التصديرية للخط معها خلال السنوات المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أن إجمالى الطاقة التصديرية من الكهرباء ستشهد ارتفاع في الربع الثالث من العام الجاري د، خاصة خلال شهور الصيف، ومع ارتفاع درجات الحرارة فى بعض البلدان العربية والإفريقية، وزيادة الحاجة لمزيد من الطاقة لمواكبة التطور فى الطلب، والمشروعات المنفذة فى تلك البلدان المرتبطة كهربائيًّا مع مصر.

وتسعى مصر لزيادة صادراتها، نظرًا لبدء دراسات زيادة القدرات المصدرة إلى ليبيا، إضافة إلى العمل على زيادة قدرة خط الربط الكهربائى مع الأردن، وإمكانية استغلاله للتصدير لدول أخرى مثل العراق ولبنان وسوريا.

وتتمتع مصر بوجود فائض كبير يصل لنحو 20 ألف ميجاوات، ووقعت مؤخرًا عقودًا لتنفيذ مشروع الربط الكهربائى مع السعودية، واتفاقيات ومذكرات تفاهم مع كل من قبرص واليونان للربط كهربائيًّا، وتسعى لأن تكون محورًا لتصدير الطاقة بالمنطقة.

ويشار إلى أن مصر نفذت عبر شركة «سيمنس» 3 محطات كهربائية تُعَدُّ الأكبر على مستوى العالم بنظام الدورة المركبة، هى «بنى سويف»، و«الكريمات»، و«العاصمة الجديدة»، بقدرات 14800 ميجاوات، ليقفز إجمالى إنتاج مصر من الكهرباء حاليًّا إلى نحو 60 ألف ميجاوات.