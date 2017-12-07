تأميـــن

149 % زيادة فى استثمارات صناديق التأمين الخاصة

مروة عبد النبى شهدت استثمارات صناديق التأمين الخاصة، قفزة كبيرة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر من العام الحالي بقيمة بلغت 10.2 مليار جنيه مقابل 4 مليارات فقط خلال نفس فترة المقارنة من 2016 بنسبة زيادة قدرها 149%. ورصد تقرير…

7 ديسمبر، 2017 7 ديسمبر، 2017

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مروة عبد النبى

شهدت استثمارات صناديق التأمين الخاصة، قفزة كبيرة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر من العام الحالي بقيمة بلغت 10.2 مليار جنيه مقابل 4 مليارات فقط خلال نفس فترة المقارنة من 2016 بنسبة زيادة قدرها 149%.

ورصد تقرير أكتوبر الصادر عن هيئة الرقابة المالية، ارتفاعا فى عدد تسجيلات وتعديلات صناديق التأمين الخاصة، حيث بلغت 140 صندوقا مقابل 119 خلال فترة المقارنة، علاوة على شطب الرقابة 5 صناديق مقابل لا شىء بذات المدة بنسبة 18%.

كما ارتفعت أعداد فحص الصناديق إلى 299 صندوقا مقابل 206 خلال عشرة شهور المقارنة بنسبة زيادة 45%.

وانخفضت نسبة الشكاوى المقدمة ضد صناديق التأمين الخاصة إلى هيئة الرقابة المالية إلى 12 شكوى فقط خلال عشرة شهور مقابل 15 شكاوى بنسبة انخفاض قدره 20%.

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