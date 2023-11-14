148.4 مليون جنيه مشتريات الأجانب في الأسهم والسندات بالبورصة المصرية جلسة الإثنين (جراف)

اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بالبورصة المصرية في جلسة الإثنين بإجمالي 148.4 مليون جنيه في الأسهم والسندات.

وبلغت مشتريات الأجانب في سندات الخزانة بالبورصة المصرية أمس 86.3 مليون جنيه، فيما سجلت مشترياتهم على الأسهم المقيدة 62.1 مليون جنيه.

وسجلت تعاملات البورصة المصرية أمس 30.8 مليار جنيه، من خلال التعامل على 1.449 مليار ورقة مالية، من خلال 119 ألف عملية منفذة، اقتنصت الأسهم 10.98% منها فقط، بينما كان نصيب أدوات الدخل الثابت (سندات/ أذون) 89.02%.

وكان نصيب الأجانب من تعاملات البورصة بجلسة الثلاثاء 7.8%، من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بصافي شراء 62.1 مليون جنيه، فيما كان نصيب المستثمرون المحليون 87% بصافي بيع 60.8 مليون جنيه، فيما كان نصيب العرب 5.2%، بصافي مبيعات 1.3 مليون جنيه.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتهه بجلسة الثلاثاء على صعود جماعي للمؤشرات، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.19%، مغلقا عند مستوى 23954 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.25%، مغلقا عند مستوى 4791 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.87%، مغلقا عند مستوى 7020 نقطة.