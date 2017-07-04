148 ألف زائر للجناح المصرى بإكسبو أستانة

أعلن المهندس أحمد طه، المفوض العام المصرى، بمعرض إكسبو أستانة اليوم الثلاثاء، أن الجناح المصرى المشارك بفعاليات “الإكسبو” قد شهد إقبالا منقطع النظير من جانب زوار المعرض، مشيرا إلى أن 148 ألف فرد من مختلف الجنسيات زاروا الجناح منذ افتتاح المعرض فى 10 يونيو الماضى، وحتى اليوم، وذلك من إجمالى زائرى الإكسبو، والبالغ عددهم 600 ألف زائر حتى الآن، أى بنسبة تصل إلى حوالى 25% ليحتل بذلك الجناح المصرى مكانة متميزة ضمن الأجنحة المشاركة بالمعرض .

ولفت إلى أن هذا الإقبال من الزائرين – والذى يعد الأعلى مقارنة بالمشاركات السابقة لمصر فى معرض الإكسبو – يعكس روعة تصميم الجناح المصرى، والذى كان عنصر الجذب الرئيسى للزائرين، إذ تم المزج بين التاريخ القديم والحاضر والمستقبل، خاصة فيما يتعلق بشعار “إكسبو أستانة” هذا العام وهو طاقة المستقبل وبصفة خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وكشف عن أن الجناح استقبل أمس خلال فعاليات الاحتفال باليوم الوطنى، عددا غفيرا من كبار المسئولين الكازاخ وعلى رأسهم إيجور ربجوف، رئيس المجلس الدستورى الأعلى، وهو ثانى أعلى سلطة فى البلاد بعد رئيس الجمهورية, وكان فى استقباله السفير هيثم كامل، سفير مصر لدى كازاخستان، والذى قام بدور كبير فى إنجاح المشاركة المصرية فى هذا المحفل الدولى .