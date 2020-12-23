146 مليون جنيه قيمة تخارج «بى إنفستمنتس» جزئياً من «توتال إيجيبت»

علمت «المال» أن شركة «بى إنفستمنتس» القابضة أتمت صفقة تخارجها بشكل جزئى من شركة «توتال إيجيبت» مقابل 146.4 مليون جنيه.

يذكر أن «بى إنفستمنتس» كانت قد أعلنت مؤخراً عن نيتها للتخارج جزئيا من حصتها فى «توتال إيجيبت» البالغة %7.97 عقب الاستحواذ على تلك الحصة فى عام 2013.

وأضافت مصادر قريبة الصلة بـ «بى إنفستمنتس» أنها تخارجت من %20 فقط من الحصة الإجمالية البالغة %7.97 موضحةً أنها لا تزال تحتفظ بحصة %6.38 بشركة توتال إيجيبت».

وأشارت، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن عملية التخارج تمت لصالح «توتال فرنسا»، لافتةً إلى أن مجلس إدارة «بى إنفستمنتس» سيبحث خلال الفترة المقبلة كيفية إعادة استثمار قيمة الصفقة.

وتُعتبر «توتال إيجيبت» إحدى شركات مجموعة «توتال فرنسا» التى تم إنشاؤها عام 1998، وتعمل بمجال بيع وتوزيع منتجات الوقود وزيوت الشحم عالية الجودة، ومنتجات أخرى متعددة فى متاجر بونجور، كما تمتلك حوالى 240 محطة خدمة فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضحت المصادر أن «بى إنفستمنتس» أسهمت فى زيادة محطات الوقود التابعة لشركة توتال إيجيبت من 70 محطة بعام 2013 إلى 240 حاليًا.

وتجدر الإشارة إلى أن «بى إنفستمنتس» تمكنت خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى من الصعود بأرباحها المجمعة، وحققت حوالى 154 مليون جنيه مقارنة بنحو 143 مليونًا الفترة المماثلة من العام المنقضي، بنسبة صعود %8.

وأرجعت الشركة حينها الزيادة بالأرباح إلى الأداء الجيد الذى حققته الشركات التابعة، وعلى رأسها شركة جورمية للصناعات الغذائية، المملوكة لها بنسبة %52.9.

وكانت «بى إنفستمنتس» قامت مؤخرًا بضخ استثمارات جديدة قيمتها 40 مليون جنيه بشركة «ابتكار» منتصف نوفمبر الماضي، ليصل إجمالى استثماراتها بها إلى حوالى 190 مليون جنيه بعد أن ضخت 150 مليون جنيه خلال عامى 2018 و2019.