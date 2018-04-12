146 مليار جنيه زيادة فى قروض البنوك خلال 2017‎

سهير محمدارتفع إجمالى القروض المقدمة من الجهاز المصرفى بخلاف البنك المركزى بنهاية عام 2017 بقيمة 16 مليار جنيه مقارنة بما كانت عليه نهاية 2016، حيث سجلت 1.46 تريليون جنيه فى ديسمبر 2017 فى حين سجل فى ديسمبر 2016 1.30 تريليون جنيه.وأكد البنك المركزى فى التقرير الشهرى أن إجمالى

سهير محمد

ارتفع إجمالى القروض المقدمة من الجهاز المصرفى بخلاف البنك المركزى بنهاية عام 2017 بقيمة 16 مليار جنيه مقارنة بما كانت عليه نهاية 2016، حيث سجلت 1.46 تريليون جنيه فى ديسمبر 2017 فى حين سجل فى ديسمبر 2016 1.30 تريليون جنيه.

وأكد البنك المركزى فى التقرير الشهرى أن إجمالى التسهيلات الائتمانية بالقطاع المصرفى ارتفع خلال شهر ديسمبر بنحو 22 مليار جنيه حيث سجل إجماليها خلال نوفمبر 2017 نحو 1.44 تريليون جنيه.

وأشار التقرير إلى أن إجمالى القروض غير الحكومية ارتفع خلال ديسمبر الماضى، ليصل إلى 1.07 تريليون جنيه، منها 750.33 مليار جنيه بالعملة المحلية.