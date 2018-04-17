1450 سفينة تعبر قناة السويس خلال مارس الماضي

نادية صابرشهدت حركة التجارة العابرة بقناة السويس خلال مارس الماضي، عبور 1450 سفينة بتراجع بلغت نسبته 4.9% مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، والذي شهد عبور 1524 سفينة.وأكدت إحصائيات الملاحة اِلصادرة عن هيئة قناة السويس، أنه رغم التراجع في الاعداد العابرة، فإن الحمولات زدات بنسبة 5.0% حيث سجلت حمولا

نادية صابر

شهدت حركة التجارة العابرة بقناة السويس خلال مارس الماضي، عبور 1450 سفينة بتراجع بلغت نسبته 4.9% مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، والذي شهد عبور 1524 سفينة.

وأكدت إحصائيات الملاحة اِلصادرة عن هيئة قناة السويس، أنه رغم التراجع في الاعداد العابرة، فإن الحمولات زدات بنسبة 5.0% حيث سجلت حمولات مارس الماضي حمولات بنحو 88 مليون و938 الف طن مقابل بعبور 84 مليون و679 الف طن في مارس 2017 .

وأوضحت الإحصائيات أن القناة شهدت تراجعات في اعداد ناقلات البترول بنسبة 17.2% وسفن البضائع العامة بنسبة 1.5%وحاملات الجرارات بنسبة 36% وحاملات السيارات بنسبة 15.2% بينما شهدت ارتفاعا في ناقلات الغاز بنسبة 73%وسفن البضائع الصب بنسبة 2.9% وسفن الحاويات بنسبة 1.3%

وأفادت الإحصائيات أن المتوسط اليومي للعبور بلغ 46.8 سفينة والمتوسط اليومي للحمولات العابرة بلغت 2.8 مليون طن

وكشفت مصادر مطلعة بهيئة قناة السويس عن أن قناة السويس تقوم بتحصيل رسومها بناء علي قياس الحمولة الصافية للسفن وليس أعدادها ، خاصة وأن العالم يشهد زيادة في حجم السفن خاصة سفن الحاويات، العميل الأول لقناة السويس .

ومن جانب أخر تصدرت “دول العلم ” بنما وليبيريا وهونج كونج وجزر المارشال وسنغافورة ، السفن العابرة بقناة السويس ، خلال مارس الماضي من إجمالي 71 دولة عبرت القناة .