145 مليون دولار صادرات الأقطان منذ بداية موسم 2022/2021

سجلت تعاقدات تصدير الأقطان المصرية خلال الأسبوع «12» من الموسم التصديرى الجارى (2022/2021) نحو 120 طن قطن شعر – القطن بعد حلجه ونزع البذرة منه – لترتفع بذلك جملة تعاقدات التصدير منذ بداية الموسم التصديرى فى أكتوبر وحتى الآن إلى 27.8 ألف طن قطن، بما يعادل 556 ألف قنطار بقيمة بلغت 145.1 مليون دولار، وفقًا لما كشفه محمد الجارحى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان.

وكشف «الجارحى» لـ«المال» عن أن تعاقدات الأسبوع «12» من الموسم التصديرى الجارى جاءت من خلال شركتى «المجد» و«الحسنونى» وبلغ سعر التصدير 400 سنت لبرة لصنف «جيزة 93» ما يعادل 6922 جنيها للقنطار الشعر، وهو يعد أعلى سعر حتى الآن، فيما سجل «جيزة 94» نحو 260 سنت لبرة بما يعادل قرابة 4500 جنيه للقنطار.

ويقترب إنتاج مصر من القطن لمحصول عام 2021 الذى يجرى التعاقد على تصدير إنتاجه حاليًا، قرابة 1.250 مليون قنطار زهر؛ القطن ببذرته قبل حلجه وتحويله إلى شعر.

وأضاف «الجارحى» أن عدد الدول المستوردة للأقطان سجل قرابة 14 حتى الأسبوع «12» من الموسم التصديرى الجارى، وهى الهند، وباكستان، وبنجلادش، وسويسرا والصين وألمانيا والولايات المتجدة الأمريكية وسلوفينيا وإيطاليا وتركيا وتايلاند والبحرين والمكسيك واليابان.

وسجلت تعاقدات الأقطان المصرية خلال الموسم التصديرى الماضى 2021/2020 قرابة 1.8 مليون قنطار، بقيمة اقتربت من 237.4 مليون دولار .

وتوقع «الجارحى» – فى تصريحات سابقة لـ«المال» – أن تشهد قيمة الصادرات المصرية خلال الموسم التصديرى الجارى ارتفاعا عن الموسم الماضى، رغم الانخفاض المتوقع فى كميات الأقطان المصدرة مقارنة مع الموسم الماضى بسبب قلة الإنتاج هذا العام بسبب ارتفاع أسعار الأقطان هذا الموسم.

وسجلت أسعار الأٌقطان المصرية خلال منظومة التداول الداخلية بنظام المزادات زيادة قاربت 3600 جنيه للقنطارعن الموسم الماضى إذ تجاوز سعر القنطار الزهر “القطن ببذرته قبل حلجه” نحو 5700 جنيه للقنطار فى آخر مزاد، مقابل 2100 جنيه سعر شراء الأقطان الزهر الموسم الماضى بالمزادات.

وعممت الحكومة شراء القطن من المزارعين بنظام المزادات لأول مرة خلال عام 2021 فى 14 محافظة، وكان يطبق بشكل محدود على 4 محافظات فى 2020 وعلى محافظتين فقط فى 2019.