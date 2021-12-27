اقتصاد وأسواق

145 مليون دولار صادرات الأقطان منذ بداية موسم 2022/2021

تشهد قيمة الصادرات المصرية خلال الموسم التصديرى الجارى ارتفاعا عن الموسم الماضى
دعاء حسني 9:45 ص, الأثنين, 27 ديسمبر 21 9:45 ص, الأثنين, 27 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

سجلت تعاقدات تصدير الأقطان المصرية خلال الأسبوع «12» من الموسم التصديرى الجارى (2022/2021) نحو 120 طن قطن شعر – القطن بعد حلجه ونزع البذرة منه – لترتفع بذلك جملة تعاقدات التصدير منذ بداية الموسم التصديرى فى أكتوبر وحتى الآن إلى 27.8 ألف طن قطن، بما يعادل 556 ألف قنطار بقيمة بلغت 145.1 مليون دولار، وفقًا لما كشفه محمد الجارحى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان.

وكشف «الجارحى» لـ«المال» عن أن تعاقدات الأسبوع «12» من الموسم التصديرى الجارى جاءت من خلال شركتى «المجد» و«الحسنونى» وبلغ سعر التصدير 400 سنت لبرة لصنف «جيزة 93» ما يعادل 6922 جنيها للقنطار الشعر، وهو يعد أعلى سعر حتى الآن، فيما سجل «جيزة 94» نحو 260 سنت لبرة بما يعادل قرابة 4500 جنيه للقنطار.

اقرأ أيضا  «الزراعة» تكثف الحملات الإرشادية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء

ويقترب إنتاج مصر من القطن لمحصول عام 2021 الذى يجرى التعاقد على تصدير إنتاجه حاليًا، قرابة 1.250 مليون قنطار زهر؛ القطن ببذرته قبل حلجه وتحويله إلى شعر.

وأضاف «الجارحى» أن عدد الدول المستوردة للأقطان سجل قرابة 14 حتى الأسبوع «12» من الموسم التصديرى الجارى، وهى الهند، وباكستان، وبنجلادش، وسويسرا والصين وألمانيا والولايات المتجدة الأمريكية وسلوفينيا وإيطاليا وتركيا وتايلاند والبحرين والمكسيك واليابان.

اقرأ أيضا  المالية تُعلن مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في يناير وفبراير ومارس 2022

وسجلت تعاقدات الأقطان المصرية خلال الموسم التصديرى الماضى 2021/2020 قرابة 1.8 مليون قنطار، بقيمة اقتربت من 237.4 مليون دولار .

وتوقع «الجارحى» – فى تصريحات سابقة لـ«المال» – أن تشهد قيمة الصادرات المصرية خلال الموسم التصديرى الجارى ارتفاعا عن الموسم الماضى، رغم الانخفاض المتوقع فى كميات الأقطان المصدرة مقارنة مع الموسم الماضى بسبب قلة الإنتاج هذا العام بسبب ارتفاع أسعار الأقطان هذا الموسم.

اقرأ أيضا  المالية : إطلاق أول حوار مجتمعي حول الموازنة الجديدة يناير المقبل

وسجلت أسعار الأٌقطان المصرية خلال منظومة التداول الداخلية بنظام المزادات زيادة قاربت 3600 جنيه للقنطارعن الموسم الماضى إذ تجاوز سعر القنطار الزهر “القطن ببذرته قبل حلجه” نحو 5700 جنيه للقنطار فى آخر مزاد، مقابل 2100 جنيه سعر شراء الأقطان الزهر الموسم الماضى بالمزادات.

وعممت الحكومة شراء القطن من المزارعين بنظام المزادات لأول مرة خلال عام 2021 فى 14 محافظة، وكان يطبق بشكل محدود على 4 محافظات فى 2020 وعلى محافظتين فقط فى 2019.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم دعاء حسني

ملف الكاتب دعاء حسني

اقرأ أيضاً

«منتجى البطاطس» تطلب من «الزراعة» فحص التقاوى المستوردة فى بلد المنشأ

الصاوي أحمد 9:46 ص, الأثنين, 27 ديسمبر 21

أسعار السمك اليوم 27-12-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 9:30 ص, الأثنين, 27 ديسمبر 21

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 27-12-2021

أحمد اللاهوني 9:00 ص, الأثنين, 27 ديسمبر 21

أسعار البيض اليوم 27-12-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 8:30 ص, الأثنين, 27 ديسمبر 21

أسعار الدواجن اليوم 27-12-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 8:00 ص, الأثنين, 27 ديسمبر 21

تسويق %93 من محصول القطن بالمزادات

دعاء حسني 7:20 ص, الأثنين, 27 ديسمبر 21