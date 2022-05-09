145 ألف جنيه ارتفاعًا في أسعار سيارات «سيات تاراكو» خلال مايو

أخطرت شركة «كيان إيجيبت»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سيات» في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين اليوم بزيادة أسعار سيارات «سيات تاراكو» بقيمة تتراوح بين 135 إلى 145 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال مايو الحالى.

وقفزت أسعار طرازات «سيات تاراكو» الفئة الأولى «Xcellence» إلى 830 ألف جنيه، مقابل 685 ألفًا.

وارتفعت طرازات «تاراكو» الفئة الرابعة «FR» إلى 845 ألف جنيه، بدلًا من 710 آلاف جنيه.

وينتمي طراز «سيارات تاراكو» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» مزودة بمحرك 1.4 لتر تيربو، يخرج قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «سيات»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 9.4 ثانية، على أن تصل سرعتها القصوى إلى 199 كم/ الساعة.

ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 7.3 لتر، كل قطع مسافات تصل إلى 100 كم.