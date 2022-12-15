بقيمة 1.2 مليارات دولار.. سايبم تقتنص عقدين في مصر وجيانا

فازت شركة سايبم الإيطالية، واحدة من كبرى شركات العالم التي تعمل في مجال حقول النفط، بعقدين جديدين في مصر وجمهورية جيانا بقيمة إجمالية تبلغ نحو 1.2 مليار دولار.

وبحسب بيان اليوم الخميس تم توقيع أحد العقدين مع شركة بترول بلاعيم (بتروبل) في مصر لنقل وتركيب وتشغيل 170 كيلومترا من الكابلات البحرية لحقل ظهر، ومن المتوقع أن يبدأ العمل البحري فيها في الربع الثالث من عام 2023.

وأبرمت الشركة العقد الآخر مع إكسون موبيل جيانا لمشروع تطوير حقل النفط يوارو، الواقع في المنطقة التي يطلق عليها ستابرويك قبالة ساحل جيانا في مياه على عمق حوالي 2000 متر.