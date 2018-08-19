1,42 مليون سيارة مبيعات بي إم دبليو فى 7 أشهر

شريف عيسىحققت مجموعة بي إم دبليو للسيارات نموًا فى مستويات مبيعاتها خلال الشهور السبعة الأولى من هذا العام، فى علاماتها التجارية التابعة لها بمعدل 1.6%، بإجمالى 1.42 مليون سيارة، مقارنة بمبيعات نفس الفترة من العام الماضى والتى قدرت بحوالى 1.4 مليون وحدة.وشهدت مبيعات المجموعة خلال شهر يوليو نموً

شريف عيسى

حققت مجموعة بي إم دبليو للسيارات نموًا فى مستويات مبيعاتها خلال الشهور السبعة الأولى من هذا العام، فى علاماتها التجارية التابعة لها بمعدل 1.6%، بإجمالى 1.42 مليون سيارة، مقارنة بمبيعات نفس الفترة من العام الماضى والتى قدرت بحوالى 1.4 مليون وحدة.

وشهدت مبيعات المجموعة خلال شهر يوليو نموًا محدودًا بنسبة 0.2%، بإجمالى 181.1 ألف سيارة.

واحتلت مبيعات بي إم دبليو الكهربائية صدارة العلامات التجارية الأعلى نموًا بالمجموعة خلال تلك الفترة بعد، أن صعد أداؤها 40.6%، بإجمالى 71 ألفًا، و310 سيارات، كما نمت مبيعاتها خلال شهر يوليو 30.9%، بإجمالى 10 آلاف، و649 وحدة.

وشهدت مبيعات العلامة التجارية بي إم دابليو ارتفاعًا بنسبة 1.9% خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو، بإجمالى 1.21 مليون سيارة.

وتراجعت مبيعات MINI خلال فترة الشهور السبعة الأولى من العام الحالى بنسبة 0.2%، لتسجل 207.7 ألف سيارة مبيعة، كما هبطت مبيعات بي إم دبليو موتوراد 1.3%، لتكتفى ببيع 101.8 ألف وحدة.

أما عن مببعات المجموعة فى عدد من الأقاليم، فارتفعت مبيعات بي إم دبليو للسيارات بأوروبا خلال فترة الشهور السبعة الأولى من العام بنسبة 0.8%، بإجمالى 638.7 ألف وحدة.

وقفزت مبيعات المجموعة بآسيا فى الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو، 2.2%، بإجمالى 488 ألف سيارة، أما عن مبيعات الأمريكتين فصعدت بمعدل 3.4% بإجمالى 260 ألف وحدة.

وتصدرت كوريا الجنوبية قائمة دول العالم الأكثر نموًا بمبيعاتها للعلامات التجارية التابعة لمجموعة بي إم دبليو للسيارات، بنسبة 11.8%، بإجمالى 44 ألف سيارة.

وجاءت دول أمريكا اللاتينية فى المركز الثانى فى قائمة المناطق الأعلى نموًا للمجموعة خلال فترة الشهور السبعة الأولى من هذا العام بنسبة 11.3%، بإجمالى 30.8 ألف سيارة.

وشهدت مبيعات المجموعة بالصين نموًا بنسبة 2.9% على مدار تلك الفترة بإجمالى 346.5 ألف سيارة، لتحتل المركز الثالث فى قائمة الدول الأعلى نموًا.

وحلت الولايات المتحدة الأمريكية بالمركز الرابع فى قائمة الدول الأعلى نموًا بمبيعاتها من العلامات التجارية المملوكة للمجموعة بنسبة 2.4%، بإجمالى 202.3 ألف وحدة.

وهبطت مبيعات المجموعة بدولة المنشأ ألمانيا بنسبة 1.4%، لتسجل 179.2 ألف سيارة تم تسليمها خلال الفترة من يناير حتى نهاية يوليو، كما تراجعت بالمملكة المتحدة 2.2%، بإجمالى 135.5 ألف سيارة.