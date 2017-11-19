142 سفينة تعبر قناة السويس بحمولات 9,5 مليون طن

نادية صابر صرح الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، بأن حركة الملاحة بالقناة سجلت خلال 3 أيام، بدءاً من يوم الجمعة الماضي وحتى اليوم الأحد، رقماً قياسياً في أعداد وحمولات السفن العابرة، بعبور 142 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات 9.5 مليون طن. وبل

نادية صابر

صرح الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، بأن حركة الملاحة بالقناة سجلت خلال 3 أيام، بدءاً من يوم الجمعة الماضي وحتى اليوم الأحد، رقماً قياسياً في أعداد وحمولات السفن العابرة، بعبور 142 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات 9.5 مليون طن.

وبلغ عدد السفن العابرة من الشمال 68 سفينة بحمولات 4.7 مليون طن، وعبرت 74 أخريات من الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بحمولات 4.8 مليون طن.

وشهدت القناة عبور 18 سفينة عملاقة خلال الثلاثة أيام الماضية بحمولات تتراوح ما بين 150 – 220 ألف طن للسفينة الواحدة، وعبرت 12 سفينة من الشريحة الأقل حمولة والتي تتراوح ما بين 100 ألف طن و150 ألف طن للواحدة.

وتصدرت حركة الملاحة في القناة من اتجاه الشمال خلال تلك الفترة، سفينة الحاويات الدنماركية MUNICH MAERSK، والتي عبرت القناة بحمولة 221 ألف طن في رحلتها القادمة من بلجيكا والمتجهة إلى سنغافورة، وجاءت سفينة الحاويات العملاقة OOCL HONG KONG المصنفة كأكبر سفينة حاويات في العالم، على رأس قافلة الجنوب، بحمولة 221 ألف طن في رحلتها القادمة من سنغافورة إلى المملكة المتحدة.

وأكد مميش أن قناة السويس تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها الدولية كأهم مرفق ملاحي عالمي من خلال استمرار مشروعات التطوير بالمجرى الملاحي، وآخرها مشروع حفر قناة السويس الجديدة الذي نجح في زيادة كفاءة القناة ورفع تصنيفها، علاوة على تبني الهيئة لسياسات تسويقية مرنة ساهمت في جذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة.

وأضاف أن تنمية منطقة القناة، أصبح ضرورة ملحة للاستفادة من حجم البضائع الضخم الذي يعبر القناة سنوياً، والذي يمثل 10% من إجمالي حجم التجارة العالمية، ما سيغير من مستقبل المنطقة جذرياً بتحويلها إلى مركز لوجيستي وصناعي عالمي يعيد الريادة إلى الاقتصاد القومي ويوفر فرص عمل للشباب المصري.