141 % ارتفاعًا فى أسعار المستلزمات الكهربائية خلال عام

و115% فى الأخشاب رضوى عبد الرازق شهدت أسعار المستلزمات الكهربائية والاخشاب تغيرات طفيفية خلال شهر يوليو الماضى مقارنة بالشهر نفسه من 2016 وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية لاحتياجات مواد البناء التابعة لوزارة الإسكان.وقد تراوحت الزيادات السعرية بالمستلزمات الك

و115% فى الأخشاب



رضوى عبد الرازق



شهدت أسعار المستلزمات الكهربائية والاخشاب تغيرات طفيفية خلال شهر يوليو الماضى مقارنة بالشهر نفسه من 2016 وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية لاحتياجات مواد البناء التابعة لوزارة الإسكان.

وقد تراوحت الزيادات السعرية بالمستلزمات الكهربائية بين 65.5 الى 141.1% بالمقارنة بين يوليو 2017 والشهر نفسه فى العام الماضى فيما تراوحت فى الأخشاب بين 84 الى 115.4%.

وفيما يلى جدول بأسعار المستلزمات الكهربائية وتغيراتها:

النوع الوحدة عام 2017 عام 2016 معدل التغير عن يونيو يوليو يوليو الشهر السابق العام الماضى اسلاك نحاس معزول 2مم2 اللفة ” 100م.ط “ 475.7 479.9 231.6 0.9% 107.2% اسلاك نحاس معزول 3 مم2 اللفة ” 100م.ط “ 685.9 692 335.3 0.9% 106.4 % اسلاك نحاس معزول 16مم2 اللفة ” 100م.ط “ 3439.7 3470.2 1695.4 0.9% 104.7% اسلاك نحاس معزول 25مم2 اللفة ” 100م.ط “ 6667 6726 2789.6 0.9% 141.1 % كابلات نحاس معزول شعر 4*10 مم2 م.ط 97.8 98.6 51.4 0.9% 91.8% كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض 4*6 مم2 م.ط 78 78.7 39.5 0.9 % 99.1% كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض 3*185+95 مم2 م.ط 1761.7 1777.3 748 0.9% 137.6% خراطيم بلاستك بولى ايثيلن 16مم اللفة 45 م 174 175.5 105 0.9% 67.1% خراطيم بلاستيك بولى اثيلين 23مم الفة 45 م 274 276.4 167 0.9 % 65.5 % خراطيم بلاستك بولى ايثيلن 23مم فلكسبل اللفة 20 م 62 63 36.3 1.6 % 73.6 % 2 جداول باسعار الاخشاب والارضيات وتغيراتها الاخشاب النوع الوحدة عام 2017 عام 2016 معدل التغير عن يونيو يوليو يوليو الشهر السابق العام الماضى خشب سويد موسكى فلندى م3 5900 6100 3300 3.4% 84.8% خشب زان مبخر ” رومانى اطوال ” م3 10000 10200 5000 2% 104 % خشب كونتر مضغوط 16مم اندونيسى اللوح 244*122 سم 420 420 230 0% 82.6% خشب كونتر مضغوط 18 مم اندونسيى اللوح 244*122 سم 460 460 250 0% 84 % خشب ابلاكاج 4مم اللوح 244*122 سم 140 140 65 0% 115.4% الارضيات الخشبية النوع الوحدة عام 2017 عام 2016 معدل التغير عن يونيو يوليو يوليو الشهر السابق العام الماضى الواح قشرة قرو او زان سمك 8مم م2 160 160 120 0% 33.3%

النوع الوحدة عام 2017 عام 2016 معدل التغير عن يونيو يوليو يوليو الشهر السابق العام الماضى اسلاك نحاس معزول 2مم2 اللفة ” 100م.ط “ 475.7 479.9 231.6 0.9% 107.2% اسلاك نحاس معزول 3 مم2 اللفة ” 100م.ط “ 685.9 692 335.3 0.9% 106.4 % اسلاك نحاس معزول 16مم2 اللفة ” 100م.ط “ 3439.7 3470.2 1695.4 0.9% 104.7% اسلاك نحاس معزول 25مم2 اللفة ” 100م.ط “ 6667 6726 2789.6 0.9% 141.1 % كابلات نحاس معزول شعر 4*10 مم2 م.ط 97.8 98.6 51.4 0.9% 91.8% كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض 4*6 مم2 م.ط 78 78.7 39.5 0.9 % 99.1% كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض 3*185+95 مم2 م.ط 1761.7 1777.3 748 0.9% 137.6% خراطيم بلاستك بولى ايثيلن 16مم اللفة 45 م 174 175.5 105 0.9% 67.1% خراطيم بلاستيك بولى اثيلين 23مم الفة 45 م 274 276.4 167 0.9 % 65.5 % خراطيم بلاستك بولى ايثيلن 23مم فلكسبل اللفة 20 م 62 63 36.3 1.6 % 73.6 % 2 جداول باسعار الاخشاب والارضيات وتغيراتها الاخشاب النوع الوحدة عام 2017 عام 2016 معدل التغير عن يونيو يوليو يوليو الشهر السابق العام الماضى خشب سويد موسكى فلندى م3 5900 6100 3300 3.4% 84.8% خشب زان مبخر ” رومانى اطوال ” م3 10000 10200 5000 2% 104 % خشب كونتر مضغوط 16مم اندونيسى اللوح 244*122 سم 420 420 230 0% 82.6% خشب كونتر مضغوط 18 مم اندونسيى اللوح 244*122 سم 460 460 250 0% 84 % خشب ابلاكاج 4مم اللوح 244*122 سم 140 140 65 0% 115.4% الارضيات الخشبية النوع الوحدة عام 2017 عام 2016 معدل التغير عن يونيو يوليو يوليو الشهر السابق العام الماضى الواح قشرة قرو او زان سمك 8مم م2 160 160 120 0% 33.3% Click here to Reply or Forward

النوع الوحدة عام 2017 عام 2016 معدل التغير عن يونيو يوليو يوليو الشهر السابق العام الماضى اسلاك نحاس معزول 2مم2 اللفة ” 100م.ط “ 475.7 479.9 231.6 0.9% 107.2% اسلاك نحاس معزول 3 مم2 اللفة ” 100م.ط “ 685.9 692 335.3 0.9% 106.4 % اسلاك نحاس معزول 16مم2 اللفة ” 100م.ط “ 3439.7 3470.2 1695.4 0.9% 104.7% اسلاك نحاس معزول 25مم2 اللفة ” 100م.ط “ 6667 6726 2789.6 0.9% 141.1 % كابلات نحاس معزول شعر 4*10 مم2 م.ط 97.8 98.6 51.4 0.9% 91.8% كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض 4*6 مم2 م.ط 78 78.7 39.5 0.9 % 99.1% كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض 3*185+95 مم2 م.ط 1761.7 1777.3 748 0.9% 137.6% خراطيم بلاستك بولى ايثيلن 16مم اللفة 45 م 174 175.5 105 0.9% 67.1% خراطيم بلاستيك بولى اثيلين 23مم الفة 45 م 274 276.4 167 0.9 % 65.5 % خراطيم بلاستك بولى ايثيلن 23مم فلكسبل اللفة 20 م 62 63 36.3 1.6 % 73.6 % 2 جداول باسعار الاخشاب والارضيات وتغيراتها الاخشاب النوع الوحدة عام 2017 عام 2016 معدل التغير عن يونيو يوليو يوليو الشهر السابق العام الماضى خشب سويد موسكى فلندى م3 5900 6100 3300 3.4% 84.8% خشب زان مبخر ” رومانى اطوال ” م3 10000 10200 5000 2% 104 % خشب كونتر مضغوط 16مم اندونيسى اللوح 244*122 سم 420 420 230 0% 82.6% خشب كونتر مضغوط 18 مم اندونسيى اللوح 244*122 سم 460 460 250 0% 84 % خشب ابلاكاج 4مم اللوح 244*122 سم 140 140 65 0% 115.4% الارضيات الخشبية النوع الوحدة عام 2017 عام 2016 معدل التغير عن يونيو يوليو يوليو الشهر السابق العام الماضى الواح قشرة قرو او زان سمك 8مم م2 160 160 120 0% 33.3% Click here to Reply or Forward

النوع الوحدة عام 2017 عام 2016 معدل التغير عن يونيو يوليو يوليو الشهر السابق العام الماضى اسلاك نحاس معزول 2مم2 اللفة ” 100م.ط “ 475.7 479.9 231.6 0.9% 107.2% اسلاك نحاس معزول 3 مم2 اللفة ” 100م.ط “ 685.9 692 335.3 0.9% 106.4 % اسلاك نحاس معزول 16مم2 اللفة ” 100م.ط “ 3439.7 3470.2 1695.4 0.9% 104.7% اسلاك نحاس معزول 25مم2 اللفة ” 100م.ط “ 6667 6726 2789.6 0.9% 141.1 % كابلات نحاس معزول شعر 4*10 مم2 م.ط 97.8 98.6 51.4 0.9% 91.8% كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض 4*6 مم2 م.ط 78 78.7 39.5 0.9 % 99.1% كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض 3*185+95 مم2 م.ط 1761.7 1777.3 748 0.9% 137.6% خراطيم بلاستك بولى ايثيلن 16مم اللفة 45 م 174 175.5 105 0.9% 67.1% خراطيم بلاستيك بولى اثيلين 23مم الفة 45 م 274 276.4 167 0.9 % 65.5 % خراطيم بلاستك بولى ايثيلن 23مم فلكسبل اللفة 20 م 62 63 36.3 1.6 % 73.6 % 2 جداول باسعار الاخشاب والارضيات وتغيراتها الاخشاب النوع الوحدة عام 2017 عام 2016 معدل التغير عن يونيو يوليو يوليو الشهر السابق العام الماضى خشب سويد موسكى فلندى م3 5900 6100 3300 3.4% 84.8% خشب زان مبخر ” رومانى اطوال ” م3 10000 10200 5000 2% 104 % خشب كونتر مضغوط 16مم اندونيسى اللوح 244*122 سم 420 420 230 0% 82.6% خشب كونتر مضغوط 18 مم اندونسيى اللوح 244*122 سم 460 460 250 0% 84 % خشب ابلاكاج 4مم اللوح 244*122 سم 140 140 65 0% 115.4% الارضيات الخشبية النوع الوحدة عام 2017 عام 2016 معدل التغير عن يونيو يوليو يوليو الشهر السابق العام الماضى الواح قشرة قرو او زان سمك 8مم م2 160 160 120 0% 33.3% Click here to Reply or Forward