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141 % ارتفاعًا فى أسعار المستلزمات الكهربائية خلال عام

و115% فى الأخشاب  رضوى عبد الرازق   شهدت أسعار المستلزمات الكهربائية والاخشاب تغيرات طفيفية خلال شهر يوليو الماضى مقارنة بالشهر نفسه من 2016 وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية لاحتياجات مواد البناء التابعة لوزارة الإسكان.وقد تراوحت الزيادات السعرية بالمستلزمات الك
2 أغسطس، 2017 2 أغسطس، 2017

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و115% فى الأخشاب  

رضوى عبد الرازق
 
شهدت أسعار المستلزمات الكهربائية والاخشاب تغيرات طفيفية خلال شهر يوليو الماضى مقارنة بالشهر نفسه من 2016 وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية لاحتياجات مواد البناء التابعة لوزارة الإسكان.

وقد تراوحت الزيادات السعرية بالمستلزمات الكهربائية بين 65.5 الى 141.1% بالمقارنة بين يوليو 2017 والشهر نفسه فى العام الماضى فيما تراوحت فى الأخشاب بين 84 الى 115.4%.

وفيما يلى جدول بأسعار المستلزمات الكهربائية وتغيراتها:

النوع

الوحدة

عام 2017

 

عام 2016

معدل التغير عن

 

يونيو

يوليو

يوليو

الشهر السابق

العام الماضى

اسلاك نحاس معزول 2مم2

اللفة ” 100م.ط “

475.7

479.9

231.6

0.9%

107.2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسلاك نحاس معزول 3 مم2

اللفة ” 100م.ط “

685.9

692

335.3

0.9%

106.4 %

 

اسلاك نحاس معزول 16مم2

اللفة ” 100م.ط “

3439.7

3470.2

1695.4

0.9%

104.7%

 

اسلاك نحاس معزول 25مم2

 اللفة ” 100م.ط “

6667

6726

2789.6

0.9%

141.1 %

 

كابلات نحاس معزول شعر 4*10 مم2

م.ط  

97.8

98.6

51.4

0.9%

91.8%

 

كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض 4*6 مم2

م.ط

78

78.7

39.5

0.9 %

99.1%

 

كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض 3*185+95 مم2

م.ط

1761.7

1777.3

748

0.9%

137.6%

 

خراطيم بلاستك  بولى ايثيلن 16مم

اللفة 45 م

174

175.5

105

0.9%

67.1%

 

خراطيم بلاستيك بولى اثيلين

23مم

الفة 45 م

274

276.4

167

0.9 %

65.5 %

 

خراطيم بلاستك بولى ايثيلن 23مم فلكسبل

اللفة 20 م

62

63

36.3

1.6 %

73.6 %

 

 

2 جداول باسعار الاخشاب والارضيات وتغيراتها

الاخشاب

 

النوع

الوحدة

عام 2017

 

عام 2016

معدل التغير عن

 

يونيو

يوليو

يوليو

الشهر السابق

العام الماضى

خشب سويد موسكى فلندى  

م3

5900

6100

3300

3.4%

84.8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خشب زان مبخر ” رومانى اطوال ”  

م3

10000

10200

5000

2%

104 %

 

خشب كونتر مضغوط 16مم اندونيسى

اللوح 244*122 سم

420

420

230

0%

82.6%

 

خشب كونتر مضغوط 18 مم اندونسيى

 اللوح 244*122 سم

460

460

250

0%

84 %

 

خشب ابلاكاج 4مم

اللوح 244*122 سم

140

140

65

0%

115.4%

 

 

الارضيات الخشبية

 

النوع

الوحدة

عام 2017

 

عام 2016

معدل التغير عن

 

يونيو

يوليو

يوليو

الشهر السابق

العام الماضى

الواح قشرة قرو او زان سمك 8مم  

م2

160

160

120

0%

33.3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النوع

الوحدة

عام 2017

 

عام 2016

معدل التغير عن

 

يونيو

يوليو

يوليو

الشهر السابق

العام الماضى

اسلاك نحاس معزول 2مم2

اللفة ” 100م.ط “

475.7

479.9

231.6

0.9%

107.2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسلاك نحاس معزول 3 مم2

اللفة ” 100م.ط “

685.9

692

335.3

0.9%

106.4 %

 

اسلاك نحاس معزول 16مم2

اللفة ” 100م.ط “

3439.7

3470.2

1695.4

0.9%

104.7%

 

اسلاك نحاس معزول 25مم2

 اللفة ” 100م.ط “

6667

6726

2789.6

0.9%

141.1 %

 

كابلات نحاس معزول شعر 4*10 مم2

م.ط  

97.8

98.6

51.4

0.9%

91.8%

 

كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض 4*6 مم2

م.ط

78

78.7

39.5

0.9 %

99.1%

 

كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض 3*185+95 مم2

م.ط

1761.7

1777.3

748

0.9%

137.6%

 

خراطيم بلاستك  بولى ايثيلن 16مم

اللفة 45 م

174

175.5

105

0.9%

67.1%

 

خراطيم بلاستيك بولى اثيلين

23مم

الفة 45 م

274

276.4

167

0.9 %

65.5 %

 

خراطيم بلاستك بولى ايثيلن 23مم فلكسبل

اللفة 20 م

62

63

36.3

1.6 %

73.6 %

 

 

2 جداول باسعار الاخشاب والارضيات وتغيراتها

الاخشاب

 

النوع

الوحدة

عام 2017

 

عام 2016

معدل التغير عن

 

يونيو

يوليو

يوليو

الشهر السابق

العام الماضى

خشب سويد موسكى فلندى  

م3

5900

6100

3300

3.4%

84.8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خشب زان مبخر ” رومانى اطوال ”  

م3

10000

10200

5000

2%

104 %

 

خشب كونتر مضغوط 16مم اندونيسى

اللوح 244*122 سم

420

420

230

0%

82.6%

 

خشب كونتر مضغوط 18 مم اندونسيى

 اللوح 244*122 سم

460

460

250

0%

84 %

 

خشب ابلاكاج 4مم

اللوح 244*122 سم

140

140

65

0%

115.4%

 

 

الارضيات الخشبية

 

النوع

الوحدة

عام 2017

 

عام 2016

معدل التغير عن

 

يونيو

يوليو

يوليو

الشهر السابق

العام الماضى

الواح قشرة قرو او زان سمك 8مم  

م2

160

160

120

0%

33.3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النوع

الوحدة

عام 2017

 

عام 2016

معدل التغير عن

 

يونيو

يوليو

يوليو

الشهر السابق

العام الماضى

اسلاك نحاس معزول 2مم2

اللفة ” 100م.ط “

475.7

479.9

231.6

0.9%

107.2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسلاك نحاس معزول 3 مم2

اللفة ” 100م.ط “

685.9

692

335.3

0.9%

106.4 %

 

اسلاك نحاس معزول 16مم2

اللفة ” 100م.ط “

3439.7

3470.2

1695.4

0.9%

104.7%

 

اسلاك نحاس معزول 25مم2

 اللفة ” 100م.ط “

6667

6726

2789.6

0.9%

141.1 %

 

كابلات نحاس معزول شعر 4*10 مم2

م.ط  

97.8

98.6

51.4

0.9%

91.8%

 

كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض 4*6 مم2

م.ط

78

78.7

39.5

0.9 %

99.1%

 

كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض 3*185+95 مم2

م.ط

1761.7

1777.3

748

0.9%

137.6%

 

خراطيم بلاستك  بولى ايثيلن 16مم

اللفة 45 م

174

175.5

105

0.9%

67.1%

 

خراطيم بلاستيك بولى اثيلين

23مم

الفة 45 م

274

276.4

167

0.9 %

65.5 %

 

خراطيم بلاستك بولى ايثيلن 23مم فلكسبل

اللفة 20 م

62

63

36.3

1.6 %

73.6 %

 

 

2 جداول باسعار الاخشاب والارضيات وتغيراتها

الاخشاب

 

النوع

الوحدة

عام 2017

 

عام 2016

معدل التغير عن

 

يونيو

يوليو

يوليو

الشهر السابق

العام الماضى

خشب سويد موسكى فلندى  

م3

5900

6100

3300

3.4%

84.8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خشب زان مبخر ” رومانى اطوال ”  

م3

10000

10200

5000

2%

104 %

 

خشب كونتر مضغوط 16مم اندونيسى

اللوح 244*122 سم

420

420

230

0%

82.6%

 

خشب كونتر مضغوط 18 مم اندونسيى

 اللوح 244*122 سم

460

460

250

0%

84 %

 

خشب ابلاكاج 4مم

اللوح 244*122 سم

140

140

65

0%

115.4%

 

 

الارضيات الخشبية

 

النوع

الوحدة

عام 2017

 

عام 2016

معدل التغير عن

 

يونيو

يوليو

يوليو

الشهر السابق

العام الماضى

الواح قشرة قرو او زان سمك 8مم  

م2

160

160

120

0%

33.3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النوع

الوحدة

عام 2017

 

عام 2016

معدل التغير عن

 

يونيو

يوليو

يوليو

الشهر السابق

العام الماضى

اسلاك نحاس معزول 2مم2

اللفة ” 100م.ط “

475.7

479.9

231.6

0.9%

107.2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسلاك نحاس معزول 3 مم2

اللفة ” 100م.ط “

685.9

692

335.3

0.9%

106.4 %

 

اسلاك نحاس معزول 16مم2

اللفة ” 100م.ط “

3439.7

3470.2

1695.4

0.9%

104.7%

 

اسلاك نحاس معزول 25مم2

 اللفة ” 100م.ط “

6667

6726

2789.6

0.9%

141.1 %

 

كابلات نحاس معزول شعر 4*10 مم2

م.ط  

97.8

98.6

51.4

0.9%

91.8%

 

كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض 4*6 مم2

م.ط

78

78.7

39.5

0.9 %

99.1%

 

كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض 3*185+95 مم2

م.ط

1761.7

1777.3

748

0.9%

137.6%

 

خراطيم بلاستك  بولى ايثيلن 16مم

اللفة 45 م

174

175.5

105

0.9%

67.1%

 

خراطيم بلاستيك بولى اثيلين

23مم

الفة 45 م

274

276.4

167

0.9 %

65.5 %

 

خراطيم بلاستك بولى ايثيلن 23مم فلكسبل

اللفة 20 م

62

63

36.3

1.6 %

73.6 %

 

 

2 جداول باسعار الاخشاب والارضيات وتغيراتها

الاخشاب

 

النوع

الوحدة

عام 2017

 

عام 2016

معدل التغير عن

 

يونيو

يوليو

يوليو

الشهر السابق

العام الماضى

خشب سويد موسكى فلندى  

م3

5900

6100

3300

3.4%

84.8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خشب زان مبخر ” رومانى اطوال ”  

م3

10000

10200

5000

2%

104 %

 

خشب كونتر مضغوط 16مم اندونيسى

اللوح 244*122 سم

420

420

230

0%

82.6%

 

خشب كونتر مضغوط 18 مم اندونسيى

 اللوح 244*122 سم

460

460

250

0%

84 %

 

خشب ابلاكاج 4مم

اللوح 244*122 سم

140

140

65

0%

115.4%

 

 

الارضيات الخشبية

 

النوع

الوحدة

عام 2017

 

عام 2016

معدل التغير عن

 

يونيو

يوليو

يوليو

الشهر السابق

العام الماضى

الواح قشرة قرو او زان سمك 8مم  

م2

160

160

120

0%

33.3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النوع

الوحدة

عام 2017

 

عام 2016

معدل التغير عن

 

يونيو

يوليو

يوليو

الشهر السابق

العام الماضى

اسلاك نحاس معزول 2مم2

اللفة ” 100م.ط “

475.7

479.9

231.6

0.9%

107.2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسلاك نحاس معزول 3 مم2

اللفة ” 100م.ط “

685.9

692

335.3

0.9%

106.4 %

 

اسلاك نحاس معزول 16مم2

اللفة ” 100م.ط “

3439.7

3470.2

1695.4

0.9%

104.7%

 

اسلاك نحاس معزول 25مم2

 اللفة ” 100م.ط “

6667

6726

2789.6

0.9%

141.1 %

 

كابلات نحاس معزول شعر 4*10 مم2

م.ط  

97.8

98.6

51.4

0.9%

91.8%

 

كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض 4*6 مم2

م.ط

78

78.7

39.5

0.9 %

99.1%

 

كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض 3*185+95 مم2

م.ط

1761.7

1777.3

748

0.9%

137.6%

 

خراطيم بلاستك  بولى ايثيلن 16مم

اللفة 45 م

174

175.5

105

0.9%

67.1%

 

خراطيم بلاستيك بولى اثيلين

23مم

الفة 45 م

274

276.4

167

0.9 %

65.5 %

 

خراطيم بلاستك بولى ايثيلن 23مم فلكسبل

اللفة 20 م

62

63

36.3

1.6 %

73.6 %

 

 

2 جداول باسعار الاخشاب والارضيات وتغيراتها

الاخشاب

 

النوع

الوحدة

عام 2017

 

عام 2016

معدل التغير عن

 

يونيو

يوليو

يوليو

الشهر السابق

العام الماضى

خشب سويد موسكى فلندى  

م3

5900

6100

3300

3.4%

84.8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خشب زان مبخر ” رومانى اطوال ”  

م3

10000

10200

5000

2%

104 %

 

خشب كونتر مضغوط 16مم اندونيسى

اللوح 244*122 سم

420

420

230

0%

82.6%

 

خشب كونتر مضغوط 18 مم اندونسيى

 اللوح 244*122 سم

460

460

250

0%

84 %

 

خشب ابلاكاج 4مم

اللوح 244*122 سم

140

140

65

0%

115.4%

 

 

الارضيات الخشبية

 

النوع

الوحدة

عام 2017

 

عام 2016

معدل التغير عن

 

يونيو

يوليو

يوليو

الشهر السابق

العام الماضى

الواح قشرة قرو او زان سمك 8مم  

م2

160

160

120

0%

33.3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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