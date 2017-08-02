141 % ارتفاعًا فى أسعار المستلزمات الكهربائية خلال عام

و115% فى الأخشاب
رضوى عبد الرازق
شهدت أسعار المستلزمات الكهربائية والاخشاب تغيرات طفيفية خلال شهر يوليو الماضى مقارنة بالشهر نفسه من 2016 وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية لاحتياجات مواد البناء التابعة لوزارة الإسكان.
وقد تراوحت الزيادات السعرية بالمستلزمات الكهربائية بين 65.5 الى 141.1% بالمقارنة بين يوليو 2017 والشهر نفسه فى العام الماضى فيما تراوحت فى الأخشاب بين 84 الى 115.4%.
وفيما يلى جدول بأسعار المستلزمات الكهربائية وتغيراتها:
النوع
الوحدة
عام 2017
عام 2016
معدل التغير عن
يونيو
يوليو
يوليو
الشهر السابق
العام الماضى
اسلاك نحاس معزول 2مم2
اللفة ” 100م.ط “
475.7
479.9
231.6
0.9%
107.2%
اسلاك نحاس معزول 3 مم2
اللفة ” 100م.ط “
685.9
692
335.3
0.9%
106.4 %
اسلاك نحاس معزول 16مم2
اللفة ” 100م.ط “
3439.7
3470.2
1695.4
0.9%
104.7%
اسلاك نحاس معزول 25مم2
اللفة ” 100م.ط “
6667
6726
2789.6
0.9%
141.1 %
كابلات نحاس معزول شعر 4*10 مم2
م.ط
97.8
98.6
51.4
0.9%
91.8%
كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض 4*6 مم2
م.ط
78
78.7
39.5
0.9 %
99.1%
كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض 3*185+95 مم2
م.ط
1761.7
1777.3
748
0.9%
137.6%
خراطيم بلاستك بولى ايثيلن 16مم
اللفة 45 م
174
175.5
105
0.9%
67.1%
خراطيم بلاستيك بولى اثيلين
23مم
الفة 45 م
274
276.4
167
0.9 %
65.5 %
خراطيم بلاستك بولى ايثيلن 23مم فلكسبل
اللفة 20 م
62
63
36.3
1.6 %
73.6 %
2 جداول باسعار الاخشاب والارضيات وتغيراتها
الاخشاب
النوع
الوحدة
عام 2017
عام 2016
معدل التغير عن
يونيو
يوليو
يوليو
الشهر السابق
العام الماضى
خشب سويد موسكى فلندى
م3
5900
6100
3300
3.4%
84.8%
خشب زان مبخر ” رومانى اطوال ”
م3
10000
10200
5000
2%
104 %
خشب كونتر مضغوط 16مم اندونيسى
اللوح 244*122 سم
420
420
230
0%
82.6%
خشب كونتر مضغوط 18 مم اندونسيى
اللوح 244*122 سم
460
460
250
0%
84 %
خشب ابلاكاج 4مم
اللوح 244*122 سم
140
140
65
0%
115.4%
الارضيات الخشبية
النوع
الوحدة
عام 2017
عام 2016
معدل التغير عن
يونيو
يوليو
يوليو
الشهر السابق
العام الماضى
الواح قشرة قرو او زان سمك 8مم
م2
160
160
120
0%
33.3%
النوع
الوحدة
عام 2017
عام 2016
معدل التغير عن
يونيو
يوليو
يوليو
الشهر السابق
العام الماضى
اسلاك نحاس معزول 2مم2
اللفة ” 100م.ط “
475.7
479.9
231.6
0.9%
107.2%
اسلاك نحاس معزول 3 مم2
اللفة ” 100م.ط “
685.9
692
335.3
0.9%
106.4 %
اسلاك نحاس معزول 16مم2
اللفة ” 100م.ط “
3439.7
3470.2
1695.4
0.9%
104.7%
اسلاك نحاس معزول 25مم2
اللفة ” 100م.ط “
6667
6726
2789.6
0.9%
141.1 %
كابلات نحاس معزول شعر 4*10 مم2
م.ط
97.8
98.6
51.4
0.9%
91.8%
كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض 4*6 مم2
م.ط
78
78.7
39.5
0.9 %
99.1%
كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض 3*185+95 مم2
م.ط
1761.7
1777.3
748
0.9%
137.6%
خراطيم بلاستك بولى ايثيلن 16مم
اللفة 45 م
174
175.5
105
0.9%
67.1%
خراطيم بلاستيك بولى اثيلين
23مم
الفة 45 م
274
276.4
167
0.9 %
65.5 %
خراطيم بلاستك بولى ايثيلن 23مم فلكسبل
اللفة 20 م
62
63
36.3
1.6 %
73.6 %
2 جداول باسعار الاخشاب والارضيات وتغيراتها
الاخشاب
النوع
الوحدة
عام 2017
عام 2016
معدل التغير عن
يونيو
يوليو
يوليو
الشهر السابق
العام الماضى
خشب سويد موسكى فلندى
م3
5900
6100
3300
3.4%
84.8%
خشب زان مبخر ” رومانى اطوال ”
م3
10000
10200
5000
2%
104 %
خشب كونتر مضغوط 16مم اندونيسى
اللوح 244*122 سم
420
420
230
0%
82.6%
خشب كونتر مضغوط 18 مم اندونسيى
اللوح 244*122 سم
460
460
250
0%
84 %
خشب ابلاكاج 4مم
اللوح 244*122 سم
140
140
65
0%
115.4%
الارضيات الخشبية
النوع
الوحدة
عام 2017
عام 2016
معدل التغير عن
يونيو
يوليو
يوليو
الشهر السابق
العام الماضى
الواح قشرة قرو او زان سمك 8مم
م2
160
160
120
0%
33.3%
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النوع
الوحدة
عام 2017
عام 2016
معدل التغير عن
يونيو
يوليو
يوليو
الشهر السابق
العام الماضى
اسلاك نحاس معزول 2مم2
اللفة ” 100م.ط “
475.7
479.9
231.6
0.9%
107.2%
اسلاك نحاس معزول 3 مم2
اللفة ” 100م.ط “
685.9
692
335.3
0.9%
106.4 %
اسلاك نحاس معزول 16مم2
اللفة ” 100م.ط “
3439.7
3470.2
1695.4
0.9%
104.7%
اسلاك نحاس معزول 25مم2
اللفة ” 100م.ط “
6667
6726
2789.6
0.9%
141.1 %
كابلات نحاس معزول شعر 4*10 مم2
م.ط
97.8
98.6
51.4
0.9%
91.8%
كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض 4*6 مم2
م.ط
78
78.7
39.5
0.9 %
99.1%
كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض 3*185+95 مم2
م.ط
1761.7
1777.3
748
0.9%
137.6%
خراطيم بلاستك بولى ايثيلن 16مم
اللفة 45 م
174
175.5
105
0.9%
67.1%
خراطيم بلاستيك بولى اثيلين
23مم
الفة 45 م
274
276.4
167
0.9 %
65.5 %
خراطيم بلاستك بولى ايثيلن 23مم فلكسبل
اللفة 20 م
62
63
36.3
1.6 %
73.6 %
2 جداول باسعار الاخشاب والارضيات وتغيراتها
الاخشاب
النوع
الوحدة
عام 2017
عام 2016
معدل التغير عن
يونيو
يوليو
يوليو
الشهر السابق
العام الماضى
خشب سويد موسكى فلندى
م3
5900
6100
3300
3.4%
84.8%
خشب زان مبخر ” رومانى اطوال ”
م3
10000
10200
5000
2%
104 %
خشب كونتر مضغوط 16مم اندونيسى
اللوح 244*122 سم
420
420
230
0%
82.6%
خشب كونتر مضغوط 18 مم اندونسيى
اللوح 244*122 سم
460
460
250
0%
84 %
خشب ابلاكاج 4مم
اللوح 244*122 سم
140
140
65
0%
115.4%
الارضيات الخشبية
النوع
الوحدة
عام 2017
عام 2016
معدل التغير عن
يونيو
يوليو
يوليو
الشهر السابق
العام الماضى
الواح قشرة قرو او زان سمك 8مم
م2
160
160
120
0%
33.3%
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النوع
الوحدة
عام 2017
عام 2016
معدل التغير عن
يونيو
يوليو
يوليو
الشهر السابق
العام الماضى
اسلاك نحاس معزول 2مم2
اللفة ” 100م.ط “
475.7
479.9
231.6
0.9%
107.2%
اسلاك نحاس معزول 3 مم2
اللفة ” 100م.ط “
685.9
692
335.3
0.9%
106.4 %
اسلاك نحاس معزول 16مم2
اللفة ” 100م.ط “
3439.7
3470.2
1695.4
0.9%
104.7%
اسلاك نحاس معزول 25مم2
اللفة ” 100م.ط “
6667
6726
2789.6
0.9%
141.1 %
كابلات نحاس معزول شعر 4*10 مم2
م.ط
97.8
98.6
51.4
0.9%
91.8%
كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض 4*6 مم2
م.ط
78
78.7
39.5
0.9 %
99.1%
كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض 3*185+95 مم2
م.ط
1761.7
1777.3
748
0.9%
137.6%
خراطيم بلاستك بولى ايثيلن 16مم
اللفة 45 م
174
175.5
105
0.9%
67.1%
خراطيم بلاستيك بولى اثيلين
23مم
الفة 45 م
274
276.4
167
0.9 %
65.5 %
خراطيم بلاستك بولى ايثيلن 23مم فلكسبل
اللفة 20 م
62
63
36.3
1.6 %
73.6 %
2 جداول باسعار الاخشاب والارضيات وتغيراتها
الاخشاب
النوع
الوحدة
عام 2017
عام 2016
معدل التغير عن
يونيو
يوليو
يوليو
الشهر السابق
العام الماضى
خشب سويد موسكى فلندى
م3
5900
6100
3300
3.4%
84.8%
خشب زان مبخر ” رومانى اطوال ”
م3
10000
10200
5000
2%
104 %
خشب كونتر مضغوط 16مم اندونيسى
اللوح 244*122 سم
420
420
230
0%
82.6%
خشب كونتر مضغوط 18 مم اندونسيى
اللوح 244*122 سم
460
460
250
0%
84 %
خشب ابلاكاج 4مم
اللوح 244*122 سم
140
140
65
0%
115.4%
الارضيات الخشبية
النوع
الوحدة
عام 2017
عام 2016
معدل التغير عن
يونيو
يوليو
يوليو
الشهر السابق
العام الماضى
الواح قشرة قرو او زان سمك 8مم
م2
160
160
120
0%
33.3%
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النوع
الوحدة
عام 2017
عام 2016
معدل التغير عن
يونيو
يوليو
يوليو
الشهر السابق
العام الماضى
اسلاك نحاس معزول 2مم2
اللفة ” 100م.ط “
475.7
479.9
231.6
0.9%
107.2%
اسلاك نحاس معزول 3 مم2
اللفة ” 100م.ط “
685.9
692
335.3
0.9%
106.4 %
اسلاك نحاس معزول 16مم2
اللفة ” 100م.ط “
3439.7
3470.2
1695.4
0.9%
104.7%
اسلاك نحاس معزول 25مم2
اللفة ” 100م.ط “
6667
6726
2789.6
0.9%
141.1 %
كابلات نحاس معزول شعر 4*10 مم2
م.ط
97.8
98.6
51.4
0.9%
91.8%
كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض 4*6 مم2
م.ط
78
78.7
39.5
0.9 %
99.1%
كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض 3*185+95 مم2
م.ط
1761.7
1777.3
748
0.9%
137.6%
خراطيم بلاستك بولى ايثيلن 16مم
اللفة 45 م
174
175.5
105
0.9%
67.1%
خراطيم بلاستيك بولى اثيلين
23مم
الفة 45 م
274
276.4
167
0.9 %
65.5 %
خراطيم بلاستك بولى ايثيلن 23مم فلكسبل
اللفة 20 م
62
63
36.3
1.6 %
73.6 %
2 جداول باسعار الاخشاب والارضيات وتغيراتها
الاخشاب
النوع
الوحدة
عام 2017
عام 2016
معدل التغير عن
يونيو
يوليو
يوليو
الشهر السابق
العام الماضى
خشب سويد موسكى فلندى
م3
5900
6100
3300
3.4%
84.8%
خشب زان مبخر ” رومانى اطوال ”
م3
10000
10200
5000
2%
104 %
خشب كونتر مضغوط 16مم اندونيسى
اللوح 244*122 سم
420
420
230
0%
82.6%
خشب كونتر مضغوط 18 مم اندونسيى
اللوح 244*122 سم
460
460
250
0%
84 %
خشب ابلاكاج 4مم
اللوح 244*122 سم
140
140
65
0%
115.4%
الارضيات الخشبية
النوع
الوحدة
عام 2017
عام 2016
معدل التغير عن
يونيو
يوليو
يوليو
الشهر السابق
العام الماضى
الواح قشرة قرو او زان سمك 8مم
م2
160
160
120
0%
33.3%
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