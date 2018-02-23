1400 ميجاوات تراجعا بأستهلاك الكهرباء والفائض 11.6 ألفا

عمر سالم كشف مصدر مسئول فى المركز القومي للتحكم بالطاقة، أن إجمالى الفائض لإنتاج الكهرباء المتوقع الليلة يصل إلى نحو 11600 ميجاوات، كما أن هناك استقرارًا فى الاستهلاك، الليلة، مقارنة بأمس. وأكد أن أعلى حمل للشبكة القومية، أمس، بلغ نحو 24.4 ألف ميجاوات خلال الساعة 7.30 مساء، فيما بلغ أقل است

عمر سالم





كشف مصدر مسئول فى المركز القومي للتحكم بالطاقة، أن إجمالى الفائض لإنتاج الكهرباء المتوقع الليلة يصل إلى نحو 11600 ميجاوات، كما أن هناك استقرارًا فى الاستهلاك، الليلة، مقارنة بأمس.

وأكد أن أعلى حمل للشبكة القومية، أمس، بلغ نحو 24.4 ألف ميجاوات خلال الساعة 7.30 مساء، فيما بلغ أقل استهلاك خلال الساعة 5 صباحًا.

وتوقّع المصدر أن يصل أعلى استهلاك الليلة لنحو 23 ألف ميجاوات، بتراجع 1400 ميجاوات عن أمس، فيما يصل الإنتاج لنحو 34600 ألف ميجاوات، كما أنه لم يتم قطع التيار، أمس، ولن يتم قطعه اليوم.

وأشار إلى وجود تراجع بإنتاج الكهرباء الليلة بنحو 100 ميجاوات، مقارنة بأمس، والذي بلغ الإنتاج به 34700 ميجاوات.

وأوضح أنه يبلغ إنتاج الطاقة باستخدام الغاز نحو 79%، ويصل الإنتاج باستخدام المازوت لنحو 10.76 %، فيما يصل الإنتاج من المحطات المائية لنحو 8.65%، فيما تشارك الطاقة المتجددة بنسبة 1.6%.