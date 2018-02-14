1400 ميجاوات ارتفاعًا بإنتاج الكهرباء و11.5 ألف ميجاوات فائضًا

عمر سالمكشف مصدر مسئول فى المركز القومي للتحكم بالطاقة، أن إجمالى الفائض لإنتاج الكهرباء المتوقع الليلة يصل إلى نحو 11565 ميجاوات، كما أن هناك استقرارا فى الاستهلاك، الليلة، مقارنة بأمس.وأوضح المصدر أن أعلى حمل للشبكة القومية، أمس، بلغ نحو 24.4 ألف ميجاوات خلال الساعة 7.30 مساء، فيما بلغ أقل

عمر سالم

كشف مصدر مسئول فى المركز القومي للتحكم بالطاقة، أن إجمالى الفائض لإنتاج الكهرباء المتوقع الليلة يصل إلى نحو 11565 ميجاوات، كما أن هناك استقرارا فى الاستهلاك، الليلة، مقارنة بأمس.

وأوضح المصدر أن أعلى حمل للشبكة القومية، أمس، بلغ نحو 24.4 ألف ميجاوات خلال الساعة 7.30 مساء، فيما بلغ أقل استهلاك خلال الساعة 5 صباحًا.

وتوقّع المصدر أن يصل أعلى استهلاك الليلة لنحو 24400 ألف ميجاوات، فيما يصل الإنتاج لنحو 36 ألف ميجاوات، كما أنه لم يتم قطع التيار، أمس، ولن يتم قطعه اليوم.

وأشار إلى وجود ارتفاع بإنتاج الكهرباء الليلة بنحو ١٤٠٠ ميجاوات مقارنة بأمس والذي بلغ الإنتاج به ٣٤٦٠٠ ميجاوات.

وأوضح أن إجمالى الطاقة المنتجة، أمس، بلغ اكثر من 508.57 جيجاوات ساعة، كما يبلغ إنتاج الطاقة باستخدام الغاز نحو 79%، ويصل الإنتاج باستخدام المازوت لنحو 10.76 %، فيما يصل الإنتاج من المحطات المائية لنحو 8.65%، فيما تشارك الطاقة المتجددة بنسبة 1.6%.