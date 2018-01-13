1400 حالة ولادة وفقس للحيوانات والطيور بحديقة الجيزة

في عام 2017الصاوي أحمدأسفرت جهود حديقة حيوان الجيزة خلال العام الماضي 2017 في ضخ عدد من الولادات الجديدة والفقس للحيوانات والطيور والزواحف بعدد 1400 طائر /حيوان متنوع، وذلك لتحسين جودة البانوراما وتشكيلة الحيوانات والطيور النادرة وجذب الزوار بشكل أكبر.وكشف تقرير حديث صادر من وزارة الزراع

في عام 2017

الصاوي أحمد

أسفرت جهود حديقة حيوان الجيزة خلال العام الماضي 2017 في ضخ عدد من الولادات الجديدة والفقس للحيوانات والطيور والزواحف بعدد 1400 طائر /حيوان متنوع، وذلك لتحسين جودة البانوراما وتشكيلة الحيوانات والطيور النادرة وجذب الزوار بشكل أكبر.

وكشف تقرير حديث صادر من وزارة الزراعة، عن أن الحصيلة الأكبر من الولادات الجديدة كانت بشكل ذاتي من داخل الحديقة، حيث تم إضافة 71 ولدة جديدة للثدييات المتنوعة و671 من فقس الطيور و 24 من فقس وولدات الزواحف وكان لحيوانات التجارب 332 من الولدات ليكون الإجمالي 1099 حيوان وطائر.

وجاءت قائمة الهدايا والإعارة والبدل والمصادرات والنقل من وإلى الحدائق الأقل بقيمة 301 طائر /حيوان جديد .

كما أكد التقرير أن هيئة الخدمات الحكومية قامت خلال العام الماضي ببيع 33 طن نحاس خردة و250 طن حديد و25 طن أخشاب اشجار و250 طن حديد خردة من حديقة حيوان الجيزة عبر المزاد العلني من خلال هيئة الخدمات الحكومية

وأشارت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة إلى أن وزارة الزراعة بدات مؤخرا فى تركيب منظومة كاميرات المراقبة بالحديقة، وتم إقامة شلال و استراحة أمام بيت إنسان الغابة وتجديد وتطوير بيت السباع المفتو و تحسين عرض بيت السباع الرئيسى مع تغيير الأرضيات.

ولفتت “محرز ” أنه تم عمل عدد 250 مقعد خشبى مزدوج بتكلفة قدرها 2500 جنيه للمقعد الواحد كما تم تركيب عدد 2 طلمبه رفع مياه وبئر لتغذية جزيرة الشاى والمنطقة القبلي وتنفيذ الدهانات اللازمة بالمتحف الحيوانى و عمل الصيانة اللازمة لأجهزة التكييف بالمتحف الحيوانى وتأمين أكشاك التحصيل بباب الجيزة والجامعة عن طريق تركيب بوابات حديدية.