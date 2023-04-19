1400 جنيه تراجعاً فى طن الأرز الشعير لأول مرة منذ بداية العام

انخفضت أسعار الأرز الشعير لأول مرة خلال العام الحالى، إلى نحو 1400 جنيهاً للطن، بعد اشتعالها لأعلى مستوياتها مطلع أبريل الحالى، مدعومة بارتفاع الطلب خلال شهر رمضان.

وكشفت مصادر مسئولة فى شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن طن الأرز الشعير تراجع إلى 18600 جنيه «عريض الحبة»، مقارنة بنحو 20 ألفًا الأسبوع الماضى، فيما انخفض سعر «رفيع الحبة» إلى 18200 جنيه مقابل 19600 مطلع أبريل.

وأضافت المصادر فى تصريحات لـ«المال» أن امتناع بعض المضارب عن شراء الأرز الشعير نتيجة المستويات القياسية التى سجلها ساهم فى انخفاض الأسعار بسبب زيادة المعروض منه، إضافة إلى تراجع الطلب مع نهاية شهر رمضان.

وأوضحت المصادر أن سعر طن الأرز الأبيض انخفض أيضًا بواقع 2000 جنيه للطن، ليتراوح ما بين 26-24 ألف جنيه بالمضارب وفقًا للنوع والحبة والمضرب والمحافظة، فيما يتراوح الكيلو «عريض الحبة» للمستهلك من -27 28 جنيهًا و«رفيع الحبة». من 26-24 جنيهًا.

وأشارت إلى أن الأسواق تترقب مزيدًا من الهدوء فى الطلب، لاسيما مع انشغال الأسر المصرية بشراء الملابس ومسلتزمات الأعياد.

وتوقعت المصادر انخفاض الأسعار خلال يونيو ويوليو المقبلين، نظراً لأن موسم زراعة الأرز يبدأ فى مايو المقبل والحصاد فى أغسطس، وهو ما سيجبر التجار على عرض كل الكميات المخزنة استعدادًا للحصاد الجديد.

وأشارت إلى أن وزارة التموين تستعد أيضًا لطرح كميات إضافية من الأرز فى منافذها خلال الفترة الحالية لمواكبة الاستعداد لعيد الفطر، إلى جانب المستورد.

وكشفت تقارير أن مخزون الأرز لدى الوزارة يكفى مدة 3 أشهر، وتسجل أسعاره داخل معارض «كلنا واحد» سعر 15 جنيهًا للكيلو.