بورصة وشركات

140 مليون جنيه مبيعات مستهدفة لـ«زهرة البن البرازيلي»

خلال العام الحالي
دعاء حسني 9:31 م, الأربعاء, 17 مارس 21 9:31 م, الأربعاء, 17 مارس 21

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تستهدف شركة زهرة البن البرازيلي رفع قيمة مبيعاتها بنحو 20 مليون جنيه، لتصل إلى 140 مليونا خلال العام الحالي، مقابل 120 مليونا في 2020.

كشف حسن فوزي، رئيس الشركة، لـ”المال”، أنها تستهدف زيادة قيمة مبيعاتها خلال العام الجاري عبر خطة توسعات في مصنعها الحالي بالعبور، بعد ضخ قرابة 20 مليون جنيه استثمارات جديدة لتطوير مصنعها، واستيراد ماكينات من ألمانيا، وسيجرى تشغيل الخطوط الجديدة للمصنع خلال العام الحالى.

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وفي سياق متصل، تخطط الشركة للوصول بعدد فروعها التابعة لـ 20 مقابل 7 حالياً، بزيادة 14 فرعا، وبتكلفة تقارب ١٤ مليون جنيه، بواقع مليون جنيه للفرع.

ويبلغ حجم استيراد السوق المصرية من البن قرابة 43 ألف طن سنويا، من عدة دول كالبرازيل والهند وإندونيسيا وفيتنام وكولومبيا.

وتستحوذ «زهرة البن البرازيلي» على 12 ألف طن من حصة استيراد مصر من البن الخام، بنسبة تقترب من 28% من حصة واردات السوق.

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وتوزع الشركة البن الخام الأخضر على المحال بالسوق المحلية.

وتتراوح أسعار البن السادة حاليا بين 90 إلى 100 جنيه للكيلو، والمحوج بين 120 إلى 140 جنيها.

وأكد فوزي أنه رغم ارتفاع تكلفة الإنتاج بنسبة تقترب من 8-10% بسبب ارتفاع تكاليف النقل والضرائب، فإن اسعار البن تشهد ثباتا حتي لا يتم الضغط علي المستهلك.

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بقلم دعاء حسني

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