140 قرشا تعريفة موحدة لشراء الكيلو وات المولد من المخلفات

عمر سالم: اعتمد مجلس الوزراء منذ أيام، تعريفة موحدة لشراء الطاقة المنتجة من المخلفات بسعر 140 قرشا لكل كيلووات ساعة بجميع أنواعها.وكانت «المال» قد نشرت فى فبراير الماضى، أن مجلس الوزراء اقترح تعريفة شراء 160 قرشا للكيلو وات / ساعة، المولد من القمامة، و130 قرشا من المخلفات الزراع

عمر سالم:



اعتمد مجلس الوزراء منذ أيام، تعريفة موحدة لشراء الطاقة المنتجة من المخلفات بسعر 140 قرشا لكل كيلووات ساعة بجميع أنواعها.

وكانت «المال» قد نشرت فى فبراير الماضى، أن مجلس الوزراء اقترح تعريفة شراء 160 قرشا للكيلو وات / ساعة، المولد من القمامة، و130 قرشا من المخلفات الزراعية القابلة للحرق، مثل قش الأرز، و145 قرشا من المخلفات الحيوانية «البيوجاز».



وقال مصدر لـ «المال» إن التعريفة ستضم الطاقة المنتجة من جميع المخلفات، وسيتم إرسالها إلى البرلمان نهاية الأسبوع الحالى من أجل التصديق عليها، لافتا إلى أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء حدد التعريفة الجديدة، بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية.

وأضاف المصدر أن مجلس الوزراء أجاز للمحافظين زيادة التعريفة بنسبة تصل إلى %15 كل فى محافظته، حال وجود ارتفاع فى تكلفة نقل المخلفات داخل نطاق المحافظة، مما يشجع الاستثمار فى تلك المجالات.

واسفرت المناقشات بين وزارتى الكهرباء والمالية، عن قبول الأولى تحمل نحو 103 قروش بكل كيلووات / ساعة منتج من المخلفات بجميع أنواعها، موضحة أنها نفس تعريفة الطاقة الشمسية، على أن تتحمل «المالية» باقى تكلفة الشراء.

وبدأت الحكومة التفكير فى توليد الطاقة من المخلفات، خلال 2015، وتعاقدت مع استشارى دولى لدراسة الأمر، وتحديد التعريفة، وخلال 2016 تم إعلان سعرا استرشاديا للشراء بواقع 121 قرشا، وهو ما اعترض عليه المستثمرون وقتها.

وسيتم ربط مشروعات التوليد من المخلفات على شبكات الجهد المتوسط، وهو ما يتطلب إنشاء مشروعات لا تقل قدرتها عن 1 ميجاوات.

فى سياق متصل، اعتبر ﺣﺎﺗﻢ ﺍﻟﺠﻤﻞ، ﺭﺋﻴﺲ شركة «Empower» ، ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻰ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ، أن التعريفة جاذبة للاستثمار فى مجال البيوجاز والمخلفات الزراعية، لاسيما وأنها تعد متوسطة وقريبة من الاقتراحات التى قدمها المستثمرون.

وأضاف لـ «المـال» : لكنها غير مشجعة فى مجال القمامة لأن المعمول بها عالميا ترتفع عن 140 قرشا، موضحا أن أقل تعريفة عالمية فى إنتاج الطاقة من القمامة، هى بالهند وتصل لنحو 10 سنتات لكل كيلووات ساعة، بما يعادل نحو 175 قرشا.

وأشار إلى أن تطبيق تلك التعريفة الجديدة، سيتسبب فى عزوف البعض عن استخدام تكنولوجيا متطورة للغاية فى نظام المحرقة الخاصة بالقمامة، مما يقلل إمكانية السيطرة على الغازات السامة الناتجة عن حرق المخلفات.

وتستهدف وزارة الكهرباء، وصول نسبة طاقة المخلفات، والطاقة الجديدة والمتجددة، بمزيج الطاقة المصرى إلى 55 % بحلول 2050، من خلال إنشاء 10 مصانع للتوليد من القمامة، بتكلفة 10 مليارات دولار.

