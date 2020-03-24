140 ألف طن مبيعات «التعاون للبترول» من وقود السفن خلال 6 أشهر

أكد عادل عياد، رئيس شركة التعاون للبترول ، أن إجمالى مبيعات الشركة من وقود السفن بلغ 140 ألف طن خلال النصف الأول من العام المالى الجارى.

عياد: نستكمل تطوير مستودعى «مسطرد والسويس» والتحول لمنظومة الإطفاء الآلى

عادل عياد، رئيس شركة التعاون للبترول

قال عياد إن حجم المبيعات من وقود السفن-الذى يشمل المازوت والسولار فقط- قفز بنسبة %100 مقارنة بالنصف الأول من العام الماضى.

بلغ إجمالى مبيعات شركة التعاون للبترول من وقود تموين السفن 70 ألف طن خلال النصف الأول من العام المالى الماضى، طبقا لعياد.

أشار إلى أن الشركة تستهدف تحقيق طفرة فى حجم مبيعاتها من وقود السفن فى ختام العام المالى الجارى.

يذكر أن التعاون للبترول تعاقدت مؤخرًا على إدارة وتشغيل محطات موانئ أبوقير، وشرم الشيخ، والجونة للصيد، وتسلمت 3 ناقلات فى إطار برنامج توفير 5 ناقلات جديدة لزيادة حجم مبيعات وقود تموين السفن.

أكد عياد أن الفترة الراهنة تشهد استكمال تطوير مستودعى الشركة لتخزين المشتقات البترولية فى مسطرد والسويس، ضمن خطة الشركة لتطوير مستودعاتها العام الجارى بإستثمارات 250 مليون جنيه.

قال عياد إن الشركة تكثف من عملها لتطوير منظومة الإطفاء فى مستودعاتها وتحويلها إلى منظومة آلية طبقا للنظم والمواصفات والأكواد العالمية. تأسست «التعاون للبترول» عام 1934، وحملت اسم الجمعية التعاونية للبترول، وتقوم بتسويق المنتجات المختلفة من بنزين وسولار وزيوت ومواد كيميائية.

أشار عياد إلى أن مستودعات الشركة تغطى حوالى %10 من احتياجات مصر التخزينية، وتخطط التعاون لتحقيق إيرادات تبلغ 60 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل، كما تستهدف بيع 7.7 مليون طن من المنتجات البترولية، والزيوت، والكيماويات، ووقود تموين السفن.

بلغ إجمالى عدد محطات تموين السيارات، التابعة لشركة التعاون 1250 خلال فبراير الماضى، موزعة على مستوى الجمهورية.