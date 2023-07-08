14.9 ألف قضية في يوم.. نتائج حملات «الأمن الاقتصادي» (جراف)

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة عن ضبط 14944 قضية مختلفة، شملت سرقة التيار الكهربائي والتهرب الضريبي وقضايا شرطة النقل والمواصلات، وذلك من خلال تكثيف الحملات الأمنية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة بمجال أعمال تلك الإدارات.



وشنت إدارة شرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1771 قضية متنوعة.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 12968 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.



وأسفرت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 152 قضية بعدة مجالات أبرزها: الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب.



وضبطت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة 53 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها: مخالفات مباني، محلات بدون ترخيص، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية.

وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي نتائج حملات قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية خلال يوم: