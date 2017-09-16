14.6 مليار جينه مكاسب البورصة في أسبوع

مصطفى طلعت: سجل رأس المالي السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 720 مليار جنيه، خلال تداولات الأسبوع المنقضي، مقابل 705.4 مليار جنيه الأسبوع السابق له، مرتفعاً بنحو 2%، ومحققا مكاسب قدرها 14.6 مليار جنيه. وسجلت مؤشرات البورصة، ارتفاعات جماعية، خلال…

مصطفى طلعت:

سجل رأس المالي السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 720 مليار جنيه، خلال تداولات الأسبوع المنقضي، مقابل 705.4 مليار جنيه الأسبوع السابق له، مرتفعاً بنحو 2%، ومحققا مكاسب قدرها 14.6 مليار جنيه.

وسجلت مؤشرات البورصة، ارتفاعات جماعية، خلال تداولات الأسبوع، إذ صعد المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 1.32% ليصل إلى مستوى 13611 نقطة، بينما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بشكل كبير بلغ 7.7 % ليصل إلى 743 نقطة، وإمتد الصعود إلى مؤشر “egx100” بنسبة 5.58% إلى 1652 نقطة.

وذكر تقرير صادر عن إدارة البورصة أن قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك قد تصدر قائمة القطاعات من حيث كمية التداول، فيما تزيل قطاع الرعاية الصحية القائمة، وجاءت شركة مجموعة عامر جروب القابضة على رأس قائمة أنشط 10 شركات من حيث كمية التداول، وبالم هيلز في المرتبة الأخيرة.

وارتفعت قيم التداولات إلى 7.4 مليار جنيه مقابل 2.6 مليار جنيه، الأسبوع السابق له، واستحوذت المؤسسات على 47.15 % من المعاملات، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 52.8%، وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 186.2 مليون جنيه.

واستحوذ المصريون على 72.35% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على 19% والعرب على 8.65%، وسجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 484.2 مليون جنيه، والعرب بقيمة 132.5 مليون جنيه.

وسجلت صافي تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب صافي شراء قدره 8.2 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء قدره 342.1 مليون جنيه، خلال نفس الفترة، وفقا لتقرير البورصة.