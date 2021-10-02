14.3 مليون جنيه غرامة كمامات.. جهود «الداخلية» لتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال سبتمبر (جراف)

سجلت قيمة الغرامة الفورية المحصلة من المواطنين المخالفين لارتداء الكمامات، ما قيمته 14 مليونًا و396 ألفًا و450 جنيهًا، خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك بعد تحرير محاضر لغير الملتزمين من قِبل حملات أجهزة وزارة الداخلية.

وأسفرت جهود الحملات على مستوى الجمهورية، عن ضبط 287 ألفًا و929 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتصالح جميعهم عدا 1367 لم يسددوا الغرامة المقررة، وذلك خلال شهر.

وأوضحت الداخلية في نشرتها الشهرية الصادرة، اليوم السبت، أن 286 ألفًا و562 شخصًا وافقوا على سداد الغرامة المقررة، مضيفة أنها حررت محاضر لـ21807 محلًا مخالفًا لقرار الغلق.

وأضافت أنها اتخذت الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة، تجاه 1627 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس “كورونا”، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وضبطت 6504 قضية بمجال منع تداول الأرجيلة، بمضبوطات بلغت 37605 أرجيلة، و29493 قضية تموينية متنوعة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة، وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.