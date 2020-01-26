14 مليون دولار تكلفة ناقلتي تموين السفن الجديدتين ببورسعيد

223 مليون جنيه حجم مبيعات الناقلة "مصر1" منذ أول سبتمبر 2019 حتى الآن .

كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية أن إجمالى تكلفة ناقلتي تموين السفن بالوقود التى تم تدشينهما اليوم ببورسعيد تبلغ نحو 14 مليون دولار.

أوضح المحاسب حسين فتحى رئيس شركة مصر للبترول إن الحمولة التخزينية لكل ناقلة تبلغ 1750 طنا ومزودة بثلاث مضخات بقدرات تدفيعية قياسية تصل إلى 450 طنا فى الساعة لمنتج المازوت، و125 طنا للسولار.

وقال فتحي إنه يتم تشغيلها بأنظمة التحكم الآلى فى كل عمليات التداول والتموين.

ولفت إلى أنها مزودة بكل التجهيزات وفقاً للاتفاقية الدولية للحفاظ على سلامة الأرواح وحماية البيئة البحرية المصرية ومجرى قناة السويس من مخاطر التلوث.

وأشار الى أنه من المخطط تشعيل الناقلتين بميناءى السويس وبورسعيد مما يعظم من إيرادات الشركة.

وأضاف أن حجم مبيعات الناقلة “مصر1” منذ أول سبتمبر 2019 وحتى الآن بلغ 223 مليون جنيه.

ودشن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية -يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وقيادات قطاع البترول- اليوم الناقلتين البحريتين الجديدتين لتموين السفن بالوقود (مصر 2 ، 3) بميناء بورسعيد، لصالح شركة مصر للبترول.

وأوضح الملا أن الناقلات حديثة الصنع ومصممة بتكنولوجيا أوروبية، وذلك فى إطار استراتيجة الوزارة وخطتها الرائدة لتطوير وتحديث قطاع تموين السفن وفقاً للمواصفات القياسية العالمية.

وكانت أولى ثمار تلك الأستراتيجية الناقلة البحرية (مصر 1) وتم تشغيلها مطلع سبتمبر الماضى ليصبح عدد الناقلات البحرية ثنائية البدن التابعة لشركة مصر للبترول 3 ناقلات.

واضاف ان الوزارة تمكنت مؤخرا من تعزيز واستعادة القدرة التنافسية لمصر في نشاط تموين السفن وتحقيق نتائج متميزة مدعومة بتعديل استراتيجية العمل في ادارة هذا النشاط.