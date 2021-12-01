14 مليار جنيه حجم زيادات رؤوس الأموال بالبورصة المصرية منذ بداية العام

ارتفعت قيمة زيادات رؤوس الأموال في البورصة المصرية، لتُسجل حوالي 14.4 مليار جنيه في الفترة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية تعاملات شهر نوفمبر الماضي لصالح مجموعة من الكيانات المقيدة .

ووفقًا لبيانات مركز معلومات البورصة المصرية، فقد تقسمت تلك القيمة بواقع 1.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام، وبقيمة 1.3 خلال الربع الثاني.

ثم شهدت قفزة كبيرة جدًا خلال فترة الربع الثالث من العام الجاري وسجلت 10.1 مليار جنيه، وخلال شهري أكتوبر ونوفمبر مجمعين بلغت حوالي 1.9 مليار جنيه .

أما على صعيد شهر نوفمبر فقط، فقد جاءت زيادات رؤوس الأموال لصالح 3 كيانات مقيدة، كانت القيمة الأكبر من بينهم لصالح شركة “الصناعات الكيماوية المصرية – كيما ” بقيمة 1.4 مليار جنيه .

وهيمن التراجع على أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات شهر نوفمبر الماضي، سجل خلالهُ المؤشر الرئيسي “egx30” هبوطًا بنسبة 0.22% عند 11395 نقطة، كما تراجع أداء مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70ewi” بنسبة 7.6% عند 2128 نقطة، وهبط أيضًا “egx100ewi” بنسبة 5.5% عند 3105 نقطة .

وتراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية خلال تلك الفترة بنحو 2.6% وسجل 722 مليون جنيه مقارنة مع 741.8 مليون جنيه بمستهل تعاملات الشهر .

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها بجلسة اليوم الأربعاء على صعود جماعي لمؤشراتها بدفع مشتريات للأجانب وقيم تداولات بلغت 1.1 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.21% عند مستوى 11420 نقطة،بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.68% ليسجل 2163 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا “EGX100” بنسبة 1.4% إلى 3148 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.1 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للبيع، بينما اتجه الأجانب للشراء، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.