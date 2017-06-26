14 مغنيا أوبراليا يختتمون الموسم الفني على المسرح الكبير

ولاء البري موسم فني طويل وشاق تنقلت خلاله فرقة أوبرا القاهرة بين مسارح الأوبرا المختلفة في القاهرة والإسكندرية ودمنهور، وقدمت العديد من الأوبريتات والمسرحيات والحفلات الغنائية العالمية، تختتمه في الثامنة مساء الجمعة المقبل على المسرح الكبير بحفل جالا كونسير . ويقام الحقل بالإشتراك مع أوركسترا "أوب

ولاء البري

موسم فني طويل وشاق تنقلت خلاله فرقة أوبرا القاهرة بين مسارح الأوبرا المختلفة في القاهرة والإسكندرية ودمنهور، وقدمت العديد من الأوبريتات والمسرحيات والحفلات الغنائية العالمية، تختتمه في الثامنة مساء الجمعة المقبل على المسرح الكبير بحفل جالا كونسير .

ويقام الحقل بالإشتراك مع أوركسترا “أوبرا القاهرة”، بقيادة المايسترو الإيطالي ديفيد كريشنز، إخراج مهدي السيد.

ويتضمن برنامج الحفل مجموعة من أشهر أغاني وآريات المسرحيات والأوبرات العالمية لعظماء الموسيقيين العالميين منها ( افتتاحية موسيقية وأغنية بوهيمية ومصارع الثيران من أوبرا كارمن لبيزيه)، ومن مؤلفات الموسيقار العالمي بوتشيني الستائر الناعمة والصمت من أوبرا مانون ليسكو واغنية عندما كانت النجوم تتلألأ من أوبرا توسكا وثنائي ماريو ماريو من أوبرا توسكا لبوتشيني.

كما تقدم الفرقة من “أوبرا ماكبث” لفيردي أغنيتي كيف يخشى الظلام الدامس السماء وأسفل المدينة المحطمة، ومن مؤلفات الموسيقار لويجي اردتي أغنية القبلة علي ايقاع الفالس، ومن رائعة موتسارت الناي السحري ثنائي بابا جينو وبابا جينا، اغنية اريد اعيش في هذا الحلم من اوبرا روميو وجوليت، الثور الذهبي ما زال واقفا من اوبرا فاوست للموسيقار شارل جونو، بالإضافة إلى أغنية علي ان ارحل بعيدا من اوبرا لاوالي لالفريدو كاتالاني.

ويختتم الحفل بانوراما غنائية من من اوبريتات الاميره الغجريه والارمله الطروب لفرانز ليهار ) اداء 14 فنان من نجوم الغناء الاوبرالي بالفرقة بالاشتراك مع التينور الإيطالي رافيلا شيتينوا هم (لسبرانو ايمان مصطفي، مني رفله، رشا طلعت، داليا فاروق، انجي محسن، جولي فيظي وكل من رضا الوكيل، مصطفي محمد، عبد الوهاب السيد، هشام الجندي، ابراهيم ناجي، اسامه علي، الهامي امين ).