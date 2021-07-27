14 مرشحاً يتنافسون على تسعة مقاعد بعضوية اتحاد التأمين

تعقد الجمعية العمومية للاتحاد المصرى لشركات التأمين، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لإجراء انتخابات مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2021 – 2025.

علاء الزهيرى وسعيد جبر يحسمان منصبى الرئيس والنائب بالتزكية

وحسم علاء الزهيرى، العضو المنتدب لشركة «gig» منصب رئيس الاتحاد مبكرًا بالتزكية، لعدم وجود منافس له، فيما حسم سعيد جبر، العضو المنتدب لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة، منصب نائب رئيس الاتحاد بالتزكية أيضًا لنفس السبب.

فى سياق متصل، يتنافس 14 مرشحًا من رؤساء والأعضاء المنتدبون لشركات التأمين، للفوز بتسعة مقاعد فى العضوية.

ويصل عدد شركات تأمين الممتلكات التى ترشح ممثلوها على مقاعد العضوية إلى 8 شركات بما يمثل %57 من إجمالى المرشحين، فيما يمثل مرشحو شركات تأمين الحياة %43 بإجمالى 6 شركات.

من ناحية أخرى، حجزت شركتا مصر للتأمين وشقيقتها فى الحياة، مقعديهما فى مجلس إدارة الاتحاد، بموجب المادة 18 من النظام الأساسى لاتحاد التأمين، الذى يضمن عضويتهما الدائمة.

ويتشكل مجلس إدارة اتحاد التأمين، وفقًا للمادة 18 من النظام الأساسى من 13 عضواً على النحو التالى:

أولا: رئيس مجلس إدارة الاتحاد ونائب للرئيس على أن يمثل أحدهما الشركات وجمعيات التأمين التى تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، ويمثل الآخر الشركات وجمعيات التأمين التى تزاول تأمينات الممتلكات والمسئوليات.

ثانيا: تسعة أعضاء من بين رؤساء مجلس إدارات أو النواب أو الأعضاء المنتدبين للشركات وجمعيات التأمين أعضاء الاتحاد، على أن يراعى التوازن النسبى بين الشركات والجمعيات التى تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتلك التى تزاول تأمينات الممتلكات والمسئوليات.

ثالثا: عضوان يمثلان شركات تأمين قطاع الأعمال العام من بين رؤساء مجالس إدارات أو النواب أو الأعضاء المنتدبين على أن يمثل أحدهما الشركات التى تزاول تأمينات الممتلكات والمسئوليات، ويمثل الآخر الشركات التى تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.

وفى حالة ترشح أحد ممثلى شركات تأمين قطاع الأعمال العام أو كليهما لمنصب رئيس الاتحاد أو نائب الرئيس وفوز أحدهما أو كلاهما فى الانتخابات يتم استكمال عدد أعضاء مجلس الإدارة من بين الشركات الأخرى، وفقا لنص المادة 19 من النظام الأساسى.

من ناحية أخرى، تعد الدورة الجديدة لمجلس إدارة الاتحاد للفترة من 2021/ 2025 هى الأخيرة لكل من رئيس الاتحاد ونائبه، كونها الولاية الثانية لهما، ولا يحق لهما الترشح فى الدور التالية للفترة من 2025/ 2029، وفقًا للمادة 21 للنظام الأساسى.

وتنص المادة 21 من النظام الأساسى لاتحاد التأمين على أن مدة مجلس إدارة الاتحاد أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخاب أعضائه، ويجوز إعادة انتخاب العضو لدورة أخرى متصلة.

وتضم قائمة المرشحين على مقاعد العضوية وممثلين عن شركات الممتلكات، كلًا من أحمد درويش، العضو المنتدب لشركة رويال، وحسام علما، العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات، وحسام عبد العزيز العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاونى.

وتضم القائمة كذلك، عادل فطورى، العضو المنتدب لشركة وثاق للتأمين، ومحمد عبد المولى العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصرى السعودى، وأحمد خليفة العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، إضافة إلى محمد عبد الرسول، العضو المنتدب لشركة أورينت للتأمين، ومدحت صابر، العضو المنتدب لشركة أروب للتأمين.

من ناحية أخرى، تضم قائمة المرشحين عن المقاعد المخصصة لشركات تأمين الحياة، كلا من محمود حنفى، العضو المنتدب لشركة اللبنانية السويسرية تكافل، وعلى السيسى، العضو المنتدب لشركة أروب لتأمينات الحياة، وسعيد الألفى، رئيس مجلس إدارة الدلتا لتأمينات الحياة.

كما تضم القائمة، هيثم طاهر، العضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة، وأيمن قنديل، العضو المنتدب لشركة أكسا لتأمينات الحياة، وأخيرًا عبير حلمى، العضو المنتدب لشركة الوفاء لتأمينات الحياة.