14 شركة سمسرة تنفذ تداولات مليارية بالبورصة خلال يوليو (جراف)

نجحت 14 شركات سمسرة في تنفيذ تداولات تخطّت قيمتها المليار جنيه خلال تعاملات البورصة المصرية في شهر يوليو المنقضي، تشمل السوق الرئيسية وبورصة النيل وخارج المقصورة والسندات والصفقات.

وكشف تقرير حديث صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخة منه، تصدّر شركة المجموعة المالية القائمة بقيمة 8.31 مليار جنيه، تلتها شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بتداولات قدرها 4.5 مليار جنيه.

واحتلت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية المركز الثالث بقيمة 4.22 مليار جنيه، ثم شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بحوالي 2.76 مليار جنيه.

وجاءت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية في المركز الخامس بقيمة 2.38 مليار جنيه، تلتها شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة 2.09 مليار جنيه.

واحتل الترتيب من السابع حتى الـ 14 كل من شركات : “العربي الأفريقي وسيجما وعربية أون لاين وأرقام ومباشر والمجموعة الاقتصادية وإتش سي ونعيم”، بتداولات تراوحت بين 1.02 و1.8 مليار جنيه.

وتباينت مؤشرات البورصة خلال تعاملات شهر يوليو المنقضي إذ انخفض مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 1.53% ليسجل 10599 نقطة.

وصعد مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 5.8% إلى 1535 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 4.7% إلى 2352 نقطة.

وهبط رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنسبة 0.8%%، ما يعادل 4.5 مليار جنيه؛ ليسجل مستوى 585.5 مليار جنيه، مقابل 590 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر نحو 40 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 8.3 مليار ورقة مالية، منفذة على 738 آلاف عملية بيع وشراء.

واستحوذت الأسهم على 63.94% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 36.06 % خلال الأسبوع.

وشهدت مؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية، خلال تعاملات جلسة الأربعاء، آخِر جلسات شهر يوليو، وسط قيم تداولات تخطّت 2 مليار جنيه.

وقررت إدارة البورصة اعتبار إجازة العيد لمدة خمسة أيام تبدأ من الخميس، وتنتهى الإثنين بمناسبة عيد الأضحى.

ومن المقرر استئناف التداول اعتبارًا من جلسة الثلاثاء الموافق 4 أغسطس.

واتخذ البنك المركزى المصرى فى وقت سابق قرارًا بتعطيل العمل فى كل البنوك العاملة فى مصر خلال نفس الفترة.

وأصدر د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قرارًا باعتبار إجازة العيد خمسة أيام للعاملين فى الحكومة والقطاع الخاص تبدأ من الخميس حتى الإثنين.

وكانت البورصة في إجازة الخميس الماضي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952.