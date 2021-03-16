تأميـــن

14 شركة تأمين تضخ 1.8 مليار جنيه في قواعدها الرأسمالية ( جراف)

منها 6 شركات تزاول نشاط الحياة و 8 كيانات تغطي مخاطر الممتلكات
ماهر أبو الفضل 5:38 ص, الثلاثاء, 16 مارس 21 5:38 ص, الثلاثاء, 16 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

ضخت 14 شركة تأمين، تعمل في السوق المصرية ما يزيد علي 1.8 مليار جنيه، في قواعدها الراسمالية، خلال العام المالي الماضي 2019/2020 ، ليرتفع رأسمالها المدفوع من 7.2 مليار جنيه تقريبًا في 2019 ، ليتجاوز 9 مليارات جنيه في 2020.

ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، ضمت قائمة شركات التأمين التي رفعت رؤوس أموالها المدفوعة ، في العام المالي الماضي، 6 كيانات تزاول نشاط الحياة وتكوين الأموال، مقابل 8 شركات تزاول نشاط الممتلكات والمسئوليات.

شركات الحياة التي رفعت رؤوس أموالها في 2020

وتشمل قائمة شركات تأمين الحياة، كلًا من “مصر” و”اللبنانية السويسرية للتكافل العائلي” و”قناة السويس” ، بالإضافة الي “الدلتا” و”المهندس” و”ثروة”.

اقرأ أيضا  قطار «متناهى الصغر» ينطلق من الشركات إلى محطة محدودى الدخل

شركات الممتلكات التي رفعت رؤوس أموالها

فيما تشمل قائمة شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، كلًا من “مصر للتأمين” و”قناة السويس للتأمين” و”الدلتا” ، بالإضافة الي “gig” و”الجمعية المصرية للتأمين التعاوني”و “بيت التأمين المصري السعودي” وأخيرًا “المصرية للتأمين التكافلي”، و”أكسا للتأمين”.

شركات قطاع الأعمال العام تستحوذ علي النسبة الأكبر

وإستحوذت شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام– والتي تضم شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة- النصيب الأكبر من الزيادات، بقيمة 1.5 مليار جنيه، بما يمثل 83.3% من إجمالي الزيادات التي شهدها السوق، في العام المالي 2019/2020 ، فيما بلغت نسبة باقي شركات التأمين– التي تتبع القطاع الخاص- البالغ عددها 12 شركة 16.7% فقط ، بما قيمته 300 مليون جنيه تقريبًا.

اقرأ أيضا  «الرقابة المالية» تخاطب عملاء التأمين بسرعة إعادة تقييم أصولهم

أهداف الزيادات

وتنوعت أهداف الزيادة في الشركات ما بين التوافق مسبقًا مع بنود مشروع قانون التأمين الجديد-الذي رفع الحد الأدني لرؤوس الأموال من 60 الي 150 مليون جنيه، لتصل الي 300 مليون جنيه في شركات الممتلكات التي ستزاول فرعي البترول والطيران ضمن أنشطتها- أو لخدمة التوسعات المستقبلية علي المستويين الفني والإداري ، سواء من خلال طرح منتجات جديدة لجذب شرائح مختلفة أو التوسع الجغرافي في محافظات الجمهورية.

اقرأ أيضا  مجموعة الجارحي ترفع سعر عرضها للاستحواذ على «الوطنية للبلور» 90 قرشا للسهم مرة واحدة

الجراف التالي، يوضح عدد الشركات التي رفعت رؤوس أموالها المدفوعة في العام المالي 2019 /2020، وقيمة الزيادة.

قيمة رؤوس الأموال بالمليون جنيه
مالشركةالنشاطرأس المال قبل الزيادةرأس المال بعد الزيادةقيمة الزيادة
1مصرممتلكات400050001000
2مصرحياة15002000500
3قناة السويسممتلكات17019020
4الدلتاممتلكات1201266
5gigممتلكات30031515
6بيت التأمين المصري السعوديممتلكات20023030
7المصرية للتأمين التكافليممتلكات18423046
8اللبنانية السويسريةحياة85.2103.718.5
9قناة السويسحياة8010020
10الدلتاحياة8513045
11المهندسحياة10015050
12أكساممتلكات27630024
13ثروةحياة5010050
14جمعية التأمين التعاونيممتلكات45.649.43.8
جدول يوضح قائمة شركات التأمين التي رفعت رؤوس أموالها المدفوعة خلال العام المالي 2019/2020

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ماهر أبو الفضل

صحفي إقتصادي - نائب مدير تحرير جريدة المال - رئيس قسم التأمين بجريدة المال - عضو نقابة الصحفيين المصريين - عضو إتحاد الصحفيين العرب - دراسات عليا في الفلسفة - باحث في الفلسفة الحديثة والمعاصرة

ملف الكاتب ماهر أبو الفضل

اقرأ أيضاً

تعرف على تأثير التكنولوجيا الحديثة فى الاكتتاب لدى شركات التأمين

الشاذلي جمعة 1:39 م, الأربعاء, 6 أبريل 22

شركات التأمين تراهن على الأجهزة القابلة للارتداء في تحسين نتائجها

الشاذلي جمعة 12:28 م, الأربعاء, 6 أبريل 22

«الرقابة المالية» تخاطب عملاء التأمين بسرعة إعادة تقييم أصولهم

الشاذلي جمعة 10:13 ص, الأثنين, 4 أبريل 22

اتحاد الشركات يوصى عملاء التأمين بمراجعة قيم أصولهم لتجنب شرط النسبية

الشاذلي جمعة 3:08 م, الأحد, 3 أبريل 22

«الرقابة المالية» تطالب عملاء التأمين بإعادة تقييم أصولهم لتجنب خفض تعويضاتهم المستحقة

الشاذلي جمعة 12:13 م, الأحد, 3 أبريل 22

«مصر للتأمين» تتصدر مؤشر الربحية فى نشاط الممتلكات العام الماضى

الشاذلي جمعة 10:00 ص, الأحد, 3 أبريل 22