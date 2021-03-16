14 شركة تأمين تضخ 1.8 مليار جنيه في قواعدها الرأسمالية ( جراف)

ضخت 14 شركة تأمين، تعمل في السوق المصرية ما يزيد علي 1.8 مليار جنيه، في قواعدها الراسمالية، خلال العام المالي الماضي 2019/2020 ، ليرتفع رأسمالها المدفوع من 7.2 مليار جنيه تقريبًا في 2019 ، ليتجاوز 9 مليارات جنيه في 2020.

ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، ضمت قائمة شركات التأمين التي رفعت رؤوس أموالها المدفوعة ، في العام المالي الماضي، 6 كيانات تزاول نشاط الحياة وتكوين الأموال، مقابل 8 شركات تزاول نشاط الممتلكات والمسئوليات.

شركات الحياة التي رفعت رؤوس أموالها في 2020

وتشمل قائمة شركات تأمين الحياة، كلًا من “مصر” و”اللبنانية السويسرية للتكافل العائلي” و”قناة السويس” ، بالإضافة الي “الدلتا” و”المهندس” و”ثروة”.

شركات الممتلكات التي رفعت رؤوس أموالها

فيما تشمل قائمة شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، كلًا من “مصر للتأمين” و”قناة السويس للتأمين” و”الدلتا” ، بالإضافة الي “gig” و”الجمعية المصرية للتأمين التعاوني”و “بيت التأمين المصري السعودي” وأخيرًا “المصرية للتأمين التكافلي”، و”أكسا للتأمين”.

شركات قطاع الأعمال العام تستحوذ علي النسبة الأكبر

وإستحوذت شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام– والتي تضم شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة- النصيب الأكبر من الزيادات، بقيمة 1.5 مليار جنيه، بما يمثل 83.3% من إجمالي الزيادات التي شهدها السوق، في العام المالي 2019/2020 ، فيما بلغت نسبة باقي شركات التأمين– التي تتبع القطاع الخاص- البالغ عددها 12 شركة 16.7% فقط ، بما قيمته 300 مليون جنيه تقريبًا.

أهداف الزيادات

وتنوعت أهداف الزيادة في الشركات ما بين التوافق مسبقًا مع بنود مشروع قانون التأمين الجديد-الذي رفع الحد الأدني لرؤوس الأموال من 60 الي 150 مليون جنيه، لتصل الي 300 مليون جنيه في شركات الممتلكات التي ستزاول فرعي البترول والطيران ضمن أنشطتها- أو لخدمة التوسعات المستقبلية علي المستويين الفني والإداري ، سواء من خلال طرح منتجات جديدة لجذب شرائح مختلفة أو التوسع الجغرافي في محافظات الجمهورية.

الجراف التالي، يوضح عدد الشركات التي رفعت رؤوس أموالها المدفوعة في العام المالي 2019 /2020، وقيمة الزيادة.

قيمة رؤوس الأموال بالمليون جنيه